Alors que la campagne pour la présidentielle de ce dimanche 12 avril s'achève vendredi soir à minuit au Bénin, le dauphin du président sortant Patrice Talon a fait campagne dans sa région natale, ce mercredi 8 avril. Après avoir effectué plusieurs étapes dans le département du Mono, il a tenu un meeting à Lokossa, la préfecture.

À un peu plus de 48 heures de la fin de la campagne pour la présidentielle qui aura lieu ce dimanche 12 avril au Bénin, les deux candidats en lice - Paul Hounkpè, issu de l'opposition modérée des Forces Cauris pour un Bénin émergent (FCBE), et Romuald Wadagni, le candidat de la mouvance présidentielle - ont effectué une tournée en régions.

Le dauphin du président Patrice Talon s'est plus particulièrement rendu dans sa région d'origine, le département du Mono (sud-ouest), où il a effectué plusieurs étapes tout au long de la journée avant de tenir un meeting à Lokossa, la préfecture.

Dans la ville qui l'a vu naître il y a 49 ans, Romuald Wadagni avait donné rendez-vous à ses partisans au stade municipal, dont la route est bordée de photos le représentant en costume ou en tenue traditionnelle.

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D'anciennes figures du parti Les Démocrates dans le public

Accueilli par un public arborant casquettes, tee-shirts et banderoles bleus aux couleurs du duo de la mouvance présidentielle, le candidat a d'abord effectué un tour de stade avant de monter à la tribune d'où il a appelé les électeurs à voter massivement dimanche prochain puis fait chanter le public.

Dans l'assistance, Simone Houngbo est toute acquise à sa cause : « Il a parlé comme un enfant qui connaît sa maison et sait déjà ce qu'il peut faire pour son pays, et plus précisément pour son département et sa commune. Nous sommes ses parents : il n'a pas besoin de nous convaincre ou de nous parler de promesses ! », a-t-elle réagi.

Après la brève allocution du candidat, plusieurs personnalités ont pris la parole devant un public dans lequel d'anciennes figures du parti Les Democrates - dont l'ancien vice-président Éric Houndété - avaient pris place. Militant du parti Bloc Républicain, Francois ne cache pas son enthousiasme : « [Romuald Wadagni] est un homme pragmatique qui a déjà montré ses talents à travers sa gestion minutieuse pendant les dix ans qu'il a passés aux côtés du président Patrice Talon. C'est fort possible qu'il y ait des choses à corriger, mais on sait quand même qu'il a pris part à des oeuvres très appréciées que le peuple tient à pérenniser », confie-t-il ainsi.