Sénégal: CAN-2025 - Patrice Motsepe, un patron de la CAF en mission réhabilitation au pays

Lors de sa visite au pays des Lions de la Teranga qui se sont vus retirer leur titre de champion d'Afrique par le jury d'appel de la Confédération africaine de football (CAF) le 17 mars dernier, son président a cherché à calmer le jeu, mercredi 8 avril. Se disant préoccupé par le sort des 18 supporters sénégalais toujours emprisonnés au Maroc après la finale explosive du 18 janvier, Patrice Motsepe s'est aussi montré ouvert à toute forme d'enquête pour soupçon de corruption au sein de son institution.

Près d'un mois après la décision de retirer aux Lions de la Teranga leur titre de champion d'Afrique au profit du Maroc, Patrice Motsepe, le président de la Confédération africaine de football (CAF), a passé la journée du mercredi 8 avril à Dakar où il a rencontré la Fédération sénégalaise de football (FSF), mais aussi le chef de l'État Bassirou Diomaye Faye. Objectif de cette visite très diplomatique : réhabiliter la CAF, désormais très critiquée au Sénégal...

Lors de sa visite, Patrice Motsepe a d'abord tenu à rassurer les Sénégalais, affirmant que les leçons de la finale explosive de la CAN, le 18 janvier dernier, entre le Maroc et le Sénégal ont été tirées. « Juste après la finale au Maroc, nous avons appelé le président de la commission des arbitres. Beaucoup de questions lui ont alors été posées », a-t-il dans un premier temps expliqué. « Mais comme le dossier est en ce moment même sur la table du Tribunal arbitral du sport (TAS), nous ne pouvons pas trop entrer dans les détails, afin de ne pas prendre le risque d'être accusé d'influencer une affaire en cours d'examen », a-t-il poursuivi.

Je n'ai aucun doute sur le fait que nous sortirons de cette crise plus unis et plus forts. Ce qu'il s'est passé au Maroc aura été un apprentissage important.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Patrice Motsepe, président de la Confédération africaine de football

Le président de la CAF a ensuite pris des pincettes pour commenter l'autre sujet que Dakar a à coeur, à savoir le sort des 18 supporters sénégalais toujours emprisonnés à Rabat, situation qui empoisonne les relations entre les deux pays. « La question nous préoccupe, mais compte tenu de sa sensibilité, ce sont des discussions que nous ne souhaitons pas mettre sur la place publique. Au niveau diplomatique cependant, les autorités ont été saisies », a-t-il simplement déclaré.

Quant à la volonté de Dakar d'ouvrir une enquête indépendante pour soupçons de corruption au sein de la CAF, Patrice Mostepe s'est montré très ouvert : « J'encourage toute forme d'enquête sur la corruption, qu'elles viennent d'un gouvernement ou d'un particulier. J'encourage et je soutiens ce genre d'initiative, car nous voulons être au courant s'il y a des cas de corruption au sein de la CAF », a affirmé ce dernier.

Après sa visite express au Sénégal, Patrice Motsepe s'est envolée dans la soirée de mercredi vers le Maroc où il doit rencontrer la Fédération marocaine de football (FMF) et le gouvernement, ce jeudi 9 avril.