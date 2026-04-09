Cote d'Ivoire: Intérêt pour les disciplines scientifiques - L'Unicef et la Fondation Maarif s'unissent pour motiver les filles

8 Avril 2026
Fratmat.info (Abidjan)
Par Edouard Koudou

L'Unicef et la Fondation Maarif de Türkiye sont deux organisations qui œuvrent pour le respect des droits des enfants et des filles, ainsi que pour leur accès à une éducation de qualité et à l'égalité des genres.

Dans le cadre de leur mission, les deux institutions ont signé un protocole d'entente le mardi 7 avril 2026, à Abidjan, Cocody Riviera-Golf, pour « promouvoir la participation des filles et des jeunes femmes dans les disciplines scientifiques et technologiques ».

L'objectif, selon le Représentant résident de l'Unicef en Côte d'Ivoire, Jean-François Basse, est de réduire les inégalités, d'élargir leurs perspectives professionnelles et de préparer une génération capable d'innover.

Jean-François Basse souligne que la collaboration entre son institution et la Fondation Maarif renforcera également la participation des jeunes au débat public grâce à la plateforme U-Report, un instrument qui leur offre non seulement un espace pour exprimer leurs préoccupations, mais qui donne aussi davantage de poids à leurs voix afin qu'elles soient de véritables actrices du changement.

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Il s'agira surtout, selon le représentant de l'Unicef, de soutenir des événements majeurs en lien avec la valorisation des jeunes filles, à savoir la Journée des enfants, la Journée des filles ou encore la Fête de la science.

Les deux partenaires s'attèleront également à offrir des formations aux filles, à développer leurs compétences pratiques, ainsi qu'à favoriser le réseautage et l'accès à des opportunités contribuant à leur autonomisation et à leur épanouissement.

« Au-delà de ces engagements thématiques, il importe de rappeler que notre partenariat s'appuie sur un socle essentiel : le partage d'expertise, de connaissances et d'outils », a indiqué Jean-François Basse.

Coskun Yilmaz a expliqué que la Fondation Maarif, dont il est le représentant et directeur, est une fondation internationale publique turque. Elle est présente dans 167 pays, dont 27 en Afrique.

Il a salué cette union avec l'Unicef qui « apportera un plus sur les questions d'éducation, de science et de technologie, principalement pour les enfants et la gent féminine en Côte d'Ivoire ».

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