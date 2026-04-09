Afrique: Saint-Louis - Lancement de la deuxième phase d'un projet pour le renforcement de la cohésion sociale des jeunes

Saint-Louis — La deuxième phase du projet dénommé "Action pour la citoyenneté par et pour tous les enfants par l'éducation en Afrique (PACTE-Afrique)" a été lancée mercredi dans la commune de Saint-Louis, a constaté l'APS.

"Ce projet a pour ambition de renforcer les jeunes et les enfants autour des thématiques de cohésion sociale, de développement durable et de citoyenneté pour davantage les mettre en avant dans la vie publique", a déclaré, à cette occasion, Mouhamed Ibrahima Diagne, directeur Pays de l'ONG Aide Action Internationale.

PACTE vise, à terme, à motiver les enfants à avoir cette prise de parole en public, a-t-il dit, rappelant que Saint-Louis a eu déjà à accueillir un projet du même partenaire qui était Alternative changements climatiques (ACC).

La commune de Saint-Louis va aussi bénéficier de la capitalisation réalisée sur les activités dans la phase 1 qui a concerné Mbour et Rufisque, a ajouté M. Diagne.

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Lamine Ndiaye, deuxième adjoint au maire, chargé de la santé, de l'action sociale et du sport, a salué la "pertinence" de ce projet qui "vient à son heure" parce qu'il prend en charge la question des enfants.

Le problème des enfants est inscrit dans le cœur de ce projet, estime-t-il ajoutant que "c'est la raison pour laquelle nous nous réjouissons une fois de vous accueillir au niveau de la commune de Saint-Louis."

Il signale que Saint-Louis dispose d'un parlement des enfants qui est un outil très important pour la formation des enfants, soulignant que ce projet est co-financé par l'Agence française de développement et les collectivités territoriales qui s'impliquent dans sa phase de mise en œuvre.

Les services techniques seront aussi mis à contribution, selon M. Ndiaye, estimant que ce projet va surtout appuyer Saint-Louis dans la formation des enfants. Les gouvernements scolaires seront aussi impliqués, a-t-il assuré, soulignant que les enseignants constituent un "maillon essentiel" du projet.