Afrique: À Nouakchott, une rencontre stratégique entre le président de la Mauritanie et un haut gradé du Maroc

Le président mauritanien a reçu le 7 avril le général Mohammed Berrid, haut responsable militaire marocain. Une visite stratégique alors que Nouakchott s'efforce de maintenir un équilibre délicat entre ses deux grands voisins, le Maroc et l'Algérie.

À Nouakchott, le chef de l'État de Mauritanie, Mohamed Ould Ghazouani, a reçu le 7 avril 2026 le général de corps d'armée Mohammed Berrid, inspecteur général des Forces armées royales (FAR) du Maroc.

Cette audience s'inscrit dans le cadre de la 5e session de la commission militaire mixte maroco-mauritanienne.

Verrouiller la surveillance des frontières

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Pendant 72 heures, les hauts gradés des deux pays ont planché sur un objectif précis : dresser le bilan de l'année écoulée et, surtout, verrouiller la surveillance des frontières face à l'instabilité croissante au Sahel.

Le Maroc et la Mauritanie veulent travailler ensemble pour mieux surveiller leurs frontières. Le but est d'échanger des informations pour lutter contre les groupes terroristes qui circulent près du Mali.

Garder un équilibre entre l'Algérie et le Maroc

Mais pour Mohamed Ould Ghazouani, la situation est délicate. Il doit garder un équilibre entre ses deux grands voisins : le Maroc et l'Algérie. Des accords sont donc signés avec Rabat et des discussions se poursuivent avec Alger. En avril 2025, la Mauritanie et l'Algérie ont d'ailleurs signé des contrats pour protéger leurs informations secrètes.

Un autre point crée des tensions : le Polisario. Le président mauritanien reçoit de temps en temps des représentants du mouvement qui lutte pour l'autodétermination du Sahara occidental. Des visites que n'apprécie pas le Maroc, qui revendique sa souveraineté sur la région.

Un dossier dans lequel le président mauritanien ne compte pas changer sa position : continuer à parler à tout le monde.