Sénégal: Le maire de Rufisque veut travailler avec les populations pour construire une ville 'prospère et conviviale'

Rufisque — Le maire de Rufisque, Oumar Cissé, a promis jeudi soir de travailler avec tous les acteurs et les populations pour faire de sa Collectivité territoriale, "une ville prospère et conviviable", "l'une des plus belles du pays".

"J'ai toujours rêvé d'une des plus belles villes de ce pays, où les routes sont belles, assainies, les femmes sont aidées. Depuis, deux ans, Rufisque est dans un phase de renaissance (...). Nous sommes dans un processus. Ce n'est pas encore terminé, mais nous allons travailler avec toutes les populations pour faire de Rufisque, une ville prospère, conviviable. Nous sommes dans cette voie", a-t-il déclaré.

M. Cissé s'exprimait lors d'une cérémonie de signature de protocole de financement de destinés à appuyer 128 groupements de femmes de la ville de Rufisque, dans le cadre de son Programme d'Appui aux Initiatives Communautaires (PASIC), à travers son volet économique locale. La rencontre s'est déroulée dans la jardin public de Rufisque, en présence des bénéficiaires.

"Nous allons poursuivre notre action à travers des programmes d'éclairage public, de plantation des arbres, de dérouler de projets d'assainissement, d'appui la santé, d'amélioration du cadre de vie, de financements des groupements et associations", a-t-il indiqué.

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Le maire est revenu plusieurs réalisations notamment l'éclairage public, les infrastructures routières, les actions sociales, ainsi que l'appui dans l'éducation, la formation et l'accompagnement en termes de financement des groupements féminins et associations.

M. Cissé s'est longuement réjoui de l'apport de son équipe, des conseillers et collaborateurs dans la réussite de ses actions à la tête de la Mairie de Rufisque, réaffirmant sa détermination et son engagement à servir sa Collectivité territoriale.

Le Programme d'appui aux initiatives communautaire est une initiative de la ville de Rufisque, visant à accompagner les projets portés par les associations, groupements de femmes, corps de métier pour renforcer leur impact socio-économique et environnemental.