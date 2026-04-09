Sénégal: Ismaïla Sarr élu joueur du mois de mars à Crystal Palace

-L'international sénégalais Ismaïla Sarr a été désigné, mercredi, meilleur joueur du mois de mars de son club anglais, Crystal Palace, à l'issue d'un vote des supporters.

L'un de ses buts, inscrit le 5 mars face à Tottenham Hotspur de son compatriote Pape Matar Sarr, lors de la 29e journée du championnat d'Angleterre, a également été élu meilleur but du même mois. Il a remporté le vote du joueur du mois avec 73,3 % des suffrages, devançant l'Anglais Tyrick Mitchell (9,0 %) et le Français Maxence Lacroix (8,6 %). "C'est la première fois que je remporte les deux trophées", a déclaré l'ailier sénégalais dans une vidéo publiée sur le réseau social X du club.

"Merci aux supporters et au club. Allons gagner le prochain match ! ", a ajouté Sarr. En grande forme cette saison, Ismaïla Sarr s'est aussi illustré en Ligue Europa Conférence, notamment face à l'AEK Larnaca, le 19 mars, en inscrivant le doublé ayant permis à son équipe de s'imposer (2-1) et de se qualifier pour les quarts de finale. Depuis le début de la saison, l'attaquant sénégalais totalise 15 buts, dépassant ainsi son record personnel de réalisations sur une année civile en club.