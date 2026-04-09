Sénégal: Matam doit disposer de plus de personnel de santé qualifié selon le responsable

8 Avril 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Matam — La région de Matam (nord), confrontée à de nombreux départs de professionnels de santé, fait face à un déficit de personnel qualifié, a averti, mercredi, le directeur régional de la santé, Moustapha Faye, appelant à un renforcement urgent des ressources humaines pour combler ce gap dans cette partie du pays.

"Le plaidoyer que nous faisons, c'est de demander l'affectation de ressources humaines qualifiées dans toutes les catégories socio-professionnelles confondues", a-t-il notamment déclaré lors d'une cérémonie consacrée à la Revue annuelle conjointe (RAC) du secteur de la santé pour l'année 2025. Le docteur Faye a aussi plaidé pour "une politique de maintien du personnel afin d'éviter les nombreux départs" de médecins spécialistes, généralistes, infirmiers d'Etat, sages-femmes, pharmaciens et chirurgiens-dentistes.

Dans le but de fidéliser les agents et d'améliorer la qualité des soins, il a préconisé la mise en œuvre d'une stratégie d'incitation du personnel au niveau des régions éloignées ou zones périphériques. Pour faire face à cette situation, a-t-il martelé, l'alternative qui s'offre à eux consiste à "recruter du personnel local", dépourvu par moments de "toute la qualification requise".

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Il considère que ce recours à un personnel local non suffisamment qualifié "impacte sur le fonctionnement des structures sanitaires", soulignant qu'elle peut avoir des répercussions sur l'équilibre budgétaire surtout dans les EPS, les districts sanitaires, postes et centres de santé. Moustapha Faye a toutefois salué les efforts supplémentaires consentis par les membres des comités de développement sanitaire (CDS), les collectivités territoriales et les directeurs d'établissement public de santé (EPS) allant dans le sens de combler le gap.

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