Afrique: Motsepe sur la finale de la CAN 2025 - 'Mon rôle se limite à respecter les lois et règlements'

Dakar — Le président de la Confédération africaine de football (CAF), Patrice Motsepe, a soutenu, mercredi à Dakar, qu'il n'est pas habilité à désigner le vainqueur d'une compétition et que son rôle se limite à "respecter les lois et règlements" et non de favoriser un pays.

"Mon travail est d'interpréter les règlements et la loi et de donner un jugement indépendant. Mon objectif principal est d'obéir aux droits et d'appliquer les règlements. La décision que la CAF a respectée est celle qui a été donnée par le Tribunal arbitral du sport (TAS). Je ne peux pas ne pas respecter les lois", a-t-il dit.

M. Motsepe s'exprimait en conférence de presse à Dakar, à l'issue de son audience avec le chef de l'État sénégalais, Bassirou Diomaye Faye. Il répondait à une question d'une journaliste sénégalaise qui lui a demandé "qui d'entre le Sénégal et le Maroc est vainqueur de la CAN 2025?"

Le jury d'appel de la CAF, réuni le 17 mars dernier, a déclaré le Maroc vainqueur de l'édition 2025 de la CAN de football au détriment du Sénégal.

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Il dit se fonder sur les articles 82 et 84 du règlement de la CAN pour déclarer le Sénégal forfait, le résultat de la finale étant homologué sur le score de 3-0 en faveur du Maroc.

La Fédération sénégalaise de football (FSF) a saisi, le 26 mars dernier, le Tribunal arbitral du sport (TAS) pour défendre l'honneur de ses joueurs "spoliés et préserver" l'intégrité du football africain.

"Ce que j'essaie d'éviter, c'est que chaque fois que j'ai une conférence de presse, c'est une question qui revient régulièrement (…) parce que c'est une question légitime", a-t-il souligné.

"Du 18 janvier (le soir de la finale) jusqu'au 8 avril, les gens me demandent cette question. Le football est une expérience émotionnelle. Le football est une expérience passionnante. J'ai un grand respect pour l'émotion des gens au Sénégal, au Maroc et dans les autres endroits du monde à l'issue de cette finale", a expliqué le président de la CAF.

Il a rappelé que toutes les décisions sont prises dans le respect des règles et conventions. "J'ai donné la médaille d'or à Sadio Mané. J'ai donné la médaille d'or à (Kalidou) Koulibaly. J'ai donné à Mané le trophée. Mais je dois suivre la loi. Et je dois respecter les règles et les conventions. Et je dois respecter les lois et les règlements."

"Imaginons si cette histoire était encore à la CAF. Et un des juges entend ce que je dis. Et je dis que j'aime ce pays. Je pense que ce pays doit être champion. Cela peut avoir une influence sur sa décision. Pour que je sois là, je dois toujours lui dire ce qu'il veut entendre. Et c'est mauvais pour le football africain", a-t-il expliqué.

Selon le président de la CAF, "le jour de la finale de la CAN au Maroc, c'était le 18 janvier 2026. J'ai exprimé ma déception vis-à-vis de certaines choses que j'ai vues sur le terrain. Nous avions eu une très belle Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'ivoire", a déclaré Patrice Motsepe.

"Mais il est important de savoir que nous avons encore beaucoup de choses à faire pour inciter nos arbitres à donner le meilleur arbitrage possible", a-t-il ajouté.