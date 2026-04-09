Afrique: Lutte contre la corruption - Patrice Motsepe prône 'une tolérance zéro' au sein de la CAF et au-delà

Dakar — Le président de la Confédération africaine de football (CAF), Patrice Motsepe, a réaffirmé, mercredi, à Dakar, son engagement ferme en faveur de la lutte contre la corruption, soutenant "encourager" et "appuyer" toute initiative d'enquête, quelle qu'en soit l'origine.

S'exprimant en conférence de presse à Dakar, à l'issue de son audience avec le chef de l'État sénégalais, Bassirou Diomaye Faye, M. Motsepe a indiqué qu'il "accueille, appuie et soutient toute enquête sur la corruption", qu'elle émane "d'un gouvernement, d'une autorité ou de toute autre entité. J'appuie et supporte cette initiative." Le jury d'appel de la CAF, réuni le mardi 17 mars, a déclaré le Maroc vainqueur de l'édition 2025 de la CAN de football au détriment du Sénégal.

Il dit se fonder sur les articles 82 et 84 du règlement de la CAN pour déclarer le Sénégal forfait, le résultat de la finale étant homologué sur le score de 3-0 en faveur du Maroc. La Fédération sénégalaise de football (FSF) a saisi, le 26 mars, le Tribunal arbitral du sport d'un recours pour défendre l'honneur de ses joueurs "spoliés" et "préserver" l'intégrité du football africain. Le gouvernement sénégalais avait demandé, le 18 mars dernier, "l'ouverture d'une enquête internationale indépendante pour soupçons de corruption au sein des instances dirigeantes de la CAF", suite à cette décision.

"Pour toute corruption qu'on trouvera ou qui sera justifiée au sein de la CAF, nous en ferons cas et nous la combattrons. Nous avons cette mission et cette exigence vis-à-vis du peuple d'Afrique", a poursuivi M. Motsepe. Le président de la CAF a également promis un appui total aux initiatives d'investigation. "Nous donnerons le support nécessaire pour toute initiative d'enquête provenant d'un gouvernement ou d'une autre entité", a-t-il insisté. Il estime que la corruption est "pire que le cancer" et "pire que la maladie", ajoutant que "c'est le plus grand problème, pas seulement dans le football". Avant de poursuivre : "Le faire, c'est détruire le continent".

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Ce phénomène, a-t-il insisté, "dépasse le cadre sportif. Ce n'est pas seulement la corruption dans le sport, c'est la corruption dans le business." "Nous ne pouvons pas donner un mauvais exemple du football à nos enfants, ni leur donner la perception que si vous voulez réussir dans la vie, vous devez être corrompus", a-t-il averti, assurant qu"'aucun président de la CAF ne tolèrera la corruption".

Il a ainsi appelé à "zéro tolérance pour la corruption dans le business", mais aussi "dans la politique", estimant qu"'il devrait y avoir une tolérance zéro sur la corruption dans tous les secteurs d'activité". "C'est le meilleur cadeau que nous pouvons faire au football en Afrique. Ce n'est pas seulement de combattre la corruption, mais il faut complètement l'anéantir et l'éviter, et prendre des actions, des mesures concrètes pour lutter contre cette corruption", a insisté Patrice Motsepe.