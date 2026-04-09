Sénégal: Le chef de l'Etat pour un 'pacte durable' entre l'Etat et les transporteurs

Dakar — Le président de la République Bassirou Diomaye Faye a souligné, mercredi, l'urgence de bâtir un "pacte durable" entre l'Etat et les acteurs du transport en vue d'un "retour immédiat" au fonctionnement normal des transports routiers.

"Rappelant l'impératif de cultiver l'écoute, le dialogue et le sens élevé des responsabilités dans le respect des lois et règlements, Bassirou Diomaye Faye relève l'urgence de renforcer le dialogue social entre l'Etat et les acteurs des transports routiers, en vue de bâtir un pacte durable pour le retour immédiat au fonctionnement normal et intégral des transports routiers", rapporte le communiqué du Conseil des ministres.

Evoquant le mouvement de grève décrété depuis dix jours par la Fédération des syndicats des transports routiers du Sénégal, le chef de l'Etat a regretté la "récurrence des grèves cycliques" dans les transports routiers, qui entravent la circulation des personnes et des biens et freinent les activités économiques".

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Le Président Faye a, par ailleurs, réitéré "son attachement" à la bonne gouvernance des transports routiers. "Il a demandé au Premier ministre de veiller, avec le ministre chargé des Transports terrestres et aériens à "l'application effective et inclusive" des recommandations des états généraux des Transports, organisés en octobre 2024", lit-on dans le communiqué du Conseil des ministres.

Le chef de l'Etat a, dans ce sens, souligné "l'impératif d'assurer un contrôle routier optimal et de veiller au respect scrupuleux du Code de la route et de la réglementation de la circulation des différentes catégories de véhicules de transport public", selon la porte-parole du gouvernement, Marie Rose Khady Fatou Faye. Bassirou Diomaye Faye a aussi rappelé au gouvernement "l'urgence d'accélérer la mise en oeuvre des programmes de renouvellement des véhicules de transport et d'améliorer l'efficacité du système de transport collectif".

Il a recommandé le renforcement des parcs de la société Dakar Dem Dik et du Bus rapid transit (BRT) ainsi que ceux détenus par les associations et opérateurs privés agréés. Bassirou Diomaye Faye a ainsi donné des instructions au ministre des Transports terrestres de lui présenter, "avant la fin du mois d'avril 2026, un rapport exhaustif sur les contraintes et les perspectives de transformation inclusive des transports routiers au Sénégal, intégrant un calendrier précis".

Dans le cadre de la gouvernance des transports en général, le président de la République a demandé au gouvernement de "veiller au fonctionnement performant du Train Express régional (TER), des Chemins de fer du Sénégal (CFS) et des Grands trains du Sénégal (GTS), dans une perspective de développement optimal du transport urbain et interurbain multimodal".