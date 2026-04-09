Sénégal: Ousmane Sonko insiste sur le démarrage effectif du projet de restructuration du réseau de transport en commun de Dakar

Dakar — Le Premier ministre Ousmane Sonko a appelé, lors du Conseil des ministres de ce mercredi, au démarrage effectif du projet de restructuration globale du Réseau de transport en commun de Dakar (RTC), une initiative "structurante" pour la mobilité urbaine dans la capitale.

D'un coût total de 267 milliards de francs CFA, le projet de restructuration globale du RTC est une initiative structurante pour la mobilité urbaine de la capitale, a estimé le chef du gouvernement. Le Premier ministre a estimé, cependant, que la mise en oeuvre dudit projet "exige une impulsion décisive pour lever les derniers obstacles". Ousmane Sonko a souligné, selon le communiqué du Conseil des ministres, les "blocages opérationnels qui freinent le démarrage effectif du projet de restructuration globale du Réseau de transport en commun de Dakaront été identifiés",

Le chef du gouvernement a ainsi donné des instructions au ministre de l'Économie, du Plan et de la Coopération et au ministre des Finances et du Budget, de prendre, "sans délai, toutes les dispositions nécessaires pour lever ces obstacles et permettre le démarrage effectif du projet".

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M. Sonko a indiqué que ce projet piloté par le Conseil exécutif des transports urbains durables de Dakar (CETUD) permettra de "réorganiser le réseau de bus pour mieux connecter les usagers aux transports de masse, d'améliorer la desserte des zones périphériques et de déployer des bus à faible émission". Il a rappelé que le RTC prévoit également le déploiement d'infrastructures modernes, l'acquisition d'un matériel roulant de qualité ainsi que la professionnalisation des opérateurs du secteur, rapporte la porte-parole du gouvernement.