Sénégal: 'Le pays Solidaire' lance ses activités avec la pose de la première pierre d'un centre de dépistage du cancer à Guédiawaye

La Fondation nationale Sénégal Solidaire a procédé, mardi, à la pose de la première pierre d'un centre national de dépistage des cancers à l'hôpital Dalal Jamm de Guédiawaye dans la banlieue de Dakar, une infrastructure destinée à la Ligue sénégalaise contre le cancer (LISCA), qui devrait permettre de diagnostiquer entre 35 000 et 40 000 personnes par an,

La cérémonie marque le lancement officiel des activités de la Fondation Sénégal Solidaire, une institution d'utilité publique, créée à l'initiative du président de la République, Bassirou Diomaye Faye, dans le but de faire de la solidarité un levier de développement humain. Plusieurs autorités administratives, diplomatiques et sanitaires, ainsi que de partenaires techniques et financiers ont pris part à cette rencontre. "Nous ne lançons pas une Fondation de plus. Nous actons la naissance d'une institution dédiée à des actions à fort impact social", a déclaré l'administrateur général de la Fondation Sénégal Solidiare Amadou Dramé.

Il a précisé que la structure vise à transformer la solidarité "en un mécanisme structuré, transparent et efficace, en intervenant notamment dans les secteurs de la santé, de l'éducation et de l'autonomisation des femmes". "Cette Fondation affiche l'ambition d'impacter significativement et durablement la vie de nos concitoyens les plus fragiles. C'est dans cette volonté que nous procédons aujourd'hui à la pose de la première pierre de ce centre de dépistage des cancers", a-t-il ajouté.

Rappelant son expérience au contact des populations vulnérables, en particulier les femmes, la Première Dame, Marie Khone Faye, a indiqué que la Fondation nationale Sénégal Solidaire se veut "une réponse à ces attentes souvent silencieuses". "Cette Fondation est née d'un constat d'urgence, mais elle grandira grâce à notre volonté collective d'organisation. Elle sera un instrument au service de la nation, un trait d'union entre les ressources disponibles et les besoins réels de nos communautés", a-t-elle déclaré, rendant hommage aux personnes touchées par le cancer.

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Le centre de dépistage, dont la première pierre a été posée, est présenté comme un projet phare de la Fondation. Il vise à améliorer l'accès au diagnostic précoce, considéré comme essentiel dans la lutte contre le cancer. "Notre ambition est claire : offrir à chaque femme, à chaque homme et à chaque enfant la possibilité d'un dépistage précoce. Face à ces maladies souvent silencieuses, le dépistage reste notre première arme", a insisté Marie Khone Faye.

La présidente de la Ligue sénégalaise contre le cancer Fatma Guénoune, a salué l'initiative de mettre en place ce centre de dépistage, parlant d'un "symbole d'espoir, de vie et d'équité en santé". "Ce futur centre incarne une volonté forte de rendre le dépistage accessible à tous, sans distinction. Un diagnostic précoce sauve des vies. Il est de notre devoir collectif d'offrir cette chance à chaque citoyen. Ce centre contribuera également à la formation et au renforcement des capacités du personnel de santé, afin d'améliorer durablement la prise en charge", a-t-elle souligné.

Ce centre, ainsi que la future maison de vie, représentent l'aboutissement de longues années d'engagement, de mobilisation communautaire et de partenariats solides, a poursuivi Mme Ngénoune. Le maire de la ville de Guédiawaye, Ahmed Aïdara, s'est réjoui de la réalisation de cette infrastructure sanitaire, qu'il considère comme "une avancée majeure dans la lutte contre le cancer, permettant de renforcer la prévention, de faciliter le dépistage précoce et d'améliorer la prise en charge des patients".

"La sensibilisation et le dépistage précoce demeurent essentiels face à cette maladie", a estimé M. Aidara. Selon lui, cette Fondation incarne "une vision humaine, sociale et solidaire du développement, en parfaite adéquation avec les attentes des populations, notamment les plus vulnérables".

Au-delà de ce projet, la Fondation Sénégal Solidaire prévoit de mettre en œuvre plusieurs programmes d'ici la fin de l'année 2026, avec notamment la construction ou la réhabilitation d'infrastructures sanitaires et éducatives, l'octroi de bourses scolaires et le soutien aux femmes, selon ses initiateurs. Les responsables de la Fondation Sénégal Solidaire ont lancé un appel aux partenaires publics, privés et internationaux pour accompagner la mise en oeuvre de ces initiatives. "Devenir partenaire, ce n'est pas faire de la charité, mais investir dans un cadre transparent avec un impact mesurable", a soutenu M. Dramé.