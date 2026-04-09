Sénégal: Cadre de vie - Des conventions de partenariat signées pour l'aménagement paysager de l'échangeur du CICES selon le communiqué

Dakar — La direction générale du cadre de vie et de l'hygiène publique (DGCVHP) et la mairie de Dakar annoncent avoir signé trois conventions de partenariat avec des entreprises du secteur privé et des services publics et parapublics, en vue de l'aménagement paysager de l'échangeur du Centre international du commerce extérieur du Sénégal (CICES).

Selon les mêmes sources, les conventions ont été signées en présence du directeur général du cadre de vie et de l'hygiène publique, Serigne Kosso Sène, du directeur général de la Loterie nationale sénégalaise (LONASE), Toussaint Manga, du maire de Dakar, Abass Fall, et du directeur général du CICES, Justin Corréa. Des responsables de l'Agence des travaux et de gestion des routes, de Sinohydro, une entreprise d'ingénierie et de construction, et de l'Agence nationale pour les énergies renouvelables ont également pris part à la cérémonie de signature des conventions.

Les parties concernées disent, dans un communiqué, vouloir "améliorer durablement le cadre de vie urbain par des aménagements modernes, esthétiques et respectueux de l'environnement". "Le projet [d'aménagement] va transformer l'échangeur du CICES en un espace paysager [...] qui intègre végétalisation, solutions énergétiques durables et espaces de loisirs, afin de renforcer son attractivité urbaine et d'offrir un cadre de vie agréable [aux] usagers et [aux] riverains", affirme le communiqué.

D'après le texte, cet aménagement va coûter 320 millions de francs CFA, qui seront fournis par la DGCVHP, la mairie de Dakar, la LONASE, le CICES, etc. "Ce modèle de financement innovant, fondé sur la mutualisation des ressources et la contribution concertée entre les acteurs publics et parapublics, le secteur privé et les collectivités territoriales, permet de mobiliser des financements alternatifs pour la réalisation et l'entretien des aménagements", explique le communiqué.

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Il assure que "ce mécanisme [financier] permet aussi de garantir la pérennité des investissements, tout en optimisant les coûts". La direction générale du cadre de vie et de l'hygiène promet d'aider à construire, par des initiatives similaires, "des villes vertes, résilientes et agréables à vivre".