Sénégal: Un forum international sur le leadership et l'entrepreneuriat féminin ouvert à Dakar

8 Avril 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Marie Khone Faye, épouse du chef de l'Etat sénégalais, Bassirou Diomaye Faye, a présidé, mercredi à Dakar, l'ouverture officielle d'un forum international sur le leadership et l'entrepreneuriat féminin, a-t-on appris de source officielle.

Des femmes leaders, des entrepreneurs, des décideurs et des partenaires locaux et internationaux prennent part à cette rencontre devant durer quatre jours, a indiqué la présidence du Sénégal dans une note parvenue à l'APS. Elle indique que ce forum va s'articuler autour d'échanges sur les leviers de l'autonomisation féminine en termes de gouvernance, d'entrepreneuriat, de financement, d'innovation et d'éducation.

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