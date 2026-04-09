Sénégal: Papa Maguette Guèye distingué pour sa contribution au renforcement des liens avec le Japon

Dakar — Le président de l'Association d'amitié sénégalo-nippone (ASENI), Papa Maguette Guèye, a été élevé mercredi dans l'Ordre du Soleil Levant, Rayon d'Or avec Rosette par l'ambassadeur du Japon à Dakar, Akamatsu Takeshi, pour son travail en faveur du renforcement des liens entre le Sénégal et l'empire du Soleil Levant.

"Les relations entre les nations ne se construisent pas uniquement par des accords ou des projets, mais aussi et surtout par des trajectoires humaines [...] Et c'est en reconnaissance de ses contributions exceptionnelles, constantes et multiformes, que le gouvernement du Japon a décidé de lui décerner cette haute distinction", a déclaré le diplomate accrédité à Dakar. M. Takeshi a également distingué, lors de cette cérémonie, l'ancienne cheffe de staff de l'ambassade du Japon au Sénégal, la Française Achwak Yonis, décorée dans l'Ordre du Trésor sacré, Rayons d'Or et d'Argent.

Selon lui, Papa Maguette Gueye a rendu "un service immense" au peuple et au gouvernement japonais, à travers sa contribution au rayonnement de la langue et de la culture japonaise au Sénégal par le biais de l'enseignement, la consultance et la création de l'Association d'amitié sénégalo-nippone.

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"Ses réalisations dans le domaine de l'enseignement de la langue japonaise sont particulièrement remarquables. Pendant de nombreuses années, en tant qu'enseignant puis maître de conférences au Centre africain d'études supérieures en gestion (CESAG), il a formé plus de 600 étudiants à la langue japonaise. Mais au-delà des chiffres, il a surtout éveillé des vocations, suscité des curiosités et ouvert des horizons", a-t-il témoigné.

De surcroit, "grâce à sa collaboration avec des entreprises privées et des institutions de recherche, il a également contribué, tant du point de vue public que privé, à l'approfondissement des relations économiques entre nos deux pays", a dit le diplomate. Il a par ailleurs signalé l'implication de Maguette Guèye dans d'autres domaines de coopération tels que l'eau, la santé et l'agriculture.

Akamatsu Takeshi a loué son engagement qui a contribué selon lui à l'efficacité de l'action japonaise au Sénégal, précisant que "le Japon et le Sénégal entretiennent depuis longtemps des relations d'amitié fondées sur la confiance, le respect mutuel et la coopération". Papa Maguette Guèye ainsi que son co-récipiendaire Achwak Yonis ont exprimé leur gratitude à l'empereur du Japon, tout en réitérant leur attachement au peuple et à la culture nippone.