Sénégal: Près de 300 emplois et 160 tonnes de poisson par an attendus du pôle aquacole de Kédougou

Kédougou — Le pôle aquacole de Kédougou (sud-est) peut produire annuellement 160 tonnes de poisson et générer 290 emplois, a assuré, mercredi, la coordonnatrice du Projet de gestion des ressources naturelles au Sénégal (SENRM), Arame Tall.

"Le financement du pôle aquacole de la région de Kédougou est estimé à 497 millions de francs CFA. Il est attendu du pôle aquacole de Kédougou une production annuelle de 160 tonnes de poisson et la création de 290 emplois", a-t-elle indiqué. Mme Tall visitait ce pôle aquacole en compagnie d'une délégation de la Banque mondiale et en présence du maire de Tomboronkoto, Nfaly Camara, et d'Abdoulaye Ba, un dirigeant d'une association d'aquaculteurs de la région de Kédougou.

Le pôle d'aquaculture à aménager dans le village de Bafoundou, dans la commune de Tomboronkoto, sera construit sur une superficie de deux hectares, dont l'un sera destiné à des activités maraîchères, d'après Arame Tall. Le tilapia du Nil et le poisson-chat africain sont les espèces de poisson choisies pour y être élevées, selon elle. Vingt millions de francs CFA ont déjà été investis pour la fourniture de semences au profit des aquaculteurs de la zone, a indiqué la coordonnatrice du SENRM.