Sénégal: Dakar salue la conclusion d'un cessez-le-feu au Moyen-Orient

Dakar — Le Sénégal, par la voix de son ministère de l'Intégration africaine et des Affaires étrangères, a salué mercredi la conclusion d'un cessez-le-feu dans le conflit opposant la République islamique d'Iran aux Etats-Unis et à Israël, estimant que la trêve dans les hostilités constitue une étape importante vers l'apaisement des tensions au Moyen-Orient.

"Le ministère de l'Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'Extérieur de la République du Sénégal se réjouit de la conclusion de l'accord de cessez-le-feu intervenu entre les États-Unis d'Amérique et la République islamique d'Iran, marquant une étape importante vers l'apaisement des tensions au Moyen-Orient", lit-on dans un communiqué rendu public le même jour.

Le Sénégal, se félicite, dans le même temps, de l'ouverture prochaine de négociations entre les parties iranienne et américaine, tout en exprimant l'espoir qu'une telle dynamique ouvrira la voie à une désescalade durable, à la reprise du dialogue ainsi qu'à la consolidation de la paix, dans un contexte régional marqué par de fortes tensions.

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A la faveur d'efforts diplomatiques entrepris principalement par le Pakistan, le président des Etats-Unis d'Amérique, Donald Trump, a accepté de surseoir pendant deux semaines aux bombardements américains sur l'Iran, alors que Téhéran a, de son côté, accepté de rouvrir sur la même durée le détroit d'Hormuz, essentiel pour le commerce international et le transport des hydrocarbures du Moyen-Orient. Des efforts diplomatiques que le gouvernement salue tout en réaffirmant sa disponibilité à soutenir toute initiative visant à renforcer la paix, la sécurité et la coopération entre les nations.

"Fidèle à son attachement au multilatéralisme, au règlement pacifique des différends et au respect du droit international, le Sénégal encourage les parties à poursuivre leurs efforts en vue d'un accord global, inclusif et durable, prenant en compte les intérêts de l'ensemble de la communauté internationale", rappelle la diplomatie sénégalaise.

L'annonce du cessez-le-feu dans le conflit au Moyen-Orient est survenu 40 jours après le déclenchement des bombardements américano-israéliens sur la République Islamique d'Iran qui n'a pas manqué de riposter en frappant Israël et les pays de la région abritant des installations militaires américaines.

Des centaines de personnes ont péri dans ces bombardements principalement en Iran où d'importants dégâts ont été enregistrés sur nombre de ses infrastructures. Le guide suprême de la République islamique d'Iran, Ali Khamenei, et d'autres hauts responsables iraniens ont également perdu la vie dans cette guerre.