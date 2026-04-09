Sénégal: Décès du khalife de Darou Salam Nioro, El Hadji Bassirou Ndao

8 Avril 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Le khalife de Darou Salam, El Hadji Bassirou Ndao, est décédé mardi en fin de soirée à l'âge de 88 ans, avant d'être inhumé cet après-midi dans cette localité religieuse fondée en 1948 par son père, à quelques kilomètres de Nioro du Rip, a appris l'APS de source proche de la famille.

Né en 1938, El Hadji Bassirou Ndao assurait la direction spirituelle de Darou Salam depuis 2005, à la suite du décès de son grand frère, El Hadji Mountakha Ndao, la même année. Il s'inscrivait dans la continuité d'un héritage fondé sur l'enseignement coranique, la transmission du savoir islamique et l'encadrement des fidèles, dans la voie tracée par son père, El Hadji Oumar Ndao (1901-1977), selon la même source. Reconnu pour sa discrétion et son attachement aux valeurs de paix et d'unité, il laisse derrière lui un héritage spirituel salué par de nombreux fidèles, indique-t-on. La charge califale revient à son frère, Mouhamadou Habib Ndao.

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