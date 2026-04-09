Sénégal: Un homme retrouvé mort dans sa chambre, au quartier Boustane de Kaolack

8 Avril 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Kaolack — Un homme a été retrouvé mort dans sa chambre, mercredi matin, au quartier Boustane dans la commune de Kaolack (centre), non loin de la gare routière "Liberté", a appris l'APS de plusieurs témoins.

Le défunt, dont l'âge n'a pas été révélé, était connu "pour son calme, sa discipline et sa discrétion", selon les témoignagezs. Il aurait été aperçu mardi par des voisins aux environs de 23 heures. Les circonstances exactes de son décès restent inconnues, mais la police, après les constations d'usage, a ouvert une enquête. Le corps sans vie de la victime, qui était mariée, a été déposé à la morgue du Centre hospitalier régional El Hadji Ibrahima Niass CHREIN) de Kaolack.

Lire l'article original sur APS.

Tagged:
Copyright © 2026 Agence de Presse SÃ©nÃ©galaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.