Madagascar: Chu Mahavoky - Un centre d'appel d'urgence mis en service

Une nouvelle étape vient d'être franchie dans la riposte contre l'épidémie du virus Mpox ou variole du singe à Mahajanga. Un centre de réception et de régulation des appels (CRRA) vient d'être officiellement ouvert et localisé au CHU Mahavoky Atsimo, mardi dernier. Cela, suite à l'initiative du ministère de la Santé publique.

L'ouverture du centre vient renforcer l'engagement de l'hôpital en faveur de l'amélioration de l'offre de soins et du développement du système de santé régional.

Cette initiative entre dans le cadre de l'amélioration de la gestion de l'épidémie de la variole du singe et autres urgences de Santé publique. L'impact positif de cette ouverture du centre se résume au renforcement de la capacité de réponse face à ces situations.

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« L'existence de ce centre donne l'opportunité d'une détection rapide des cas suspects ou confirmés par une notification précoce d'événements ou de maladies. Cela permet ainsi le déclenchement dans l'immédiat d'une intervention en adoptant les réponses de la santé publique pour limiter la propagation des maladies. L'utilisation du numéro d'appel d'urgence 115 est disponible en permanence pour la population. Le système permet également de centraliser les informations sur les urgences médicales et de coordonner l'utilisation des ressources. Ceci est très crucial lors d'une urgence quand les demandes de soins explosent », a déclaré le responsable.

Point de contact

Le centre servira de point de contact entre les différents acteurs de la santé, notamment les hôpitaux, les services d'urgence ainsi que les autorités sanitaires et la population. Le but est de garantir une bonne communication pour permettre une meilleure prise de décision et de prise en charge, principalement la référence appropriée des patients.

Des messages clés vont être diffusés à la population sur les mesures de prévention et les conduites à tenir. Dans cette optique, une formation des ambulanciers et des agents de la régulation médicale de la province de Mahajanga a été organisée par les équipes de la direction du centre d'aide médicale d'urgence de Madagascar (DCAMUM) du 31 mars au 2 avril dernier au CHU Mahavoky Atsimo.

Ce projet a été réalisé grâce à l'appui financier du projet STRIDES, dans le cadre du renforcement du centre opérationnel d'urgences de santé publique (COUSP) au niveau du ministère de la Santé publique.