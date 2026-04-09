Burkina Faso: Ministère de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat - 25 269 nouvelles entreprises créées en 2025

Le ministère de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat a tenu sa première session ordinaire du conseil d'administration du secteur ministériel de l'année, mercredi 8 avril 2026, à Ouagadougou.

Le ministère de l'Industrie, du commerce et de l'artisanat (MICA) veut évaluer les progrès réalisés au cours de l'année 2025. Pour ce faire, le chef du département, Serge Poda et ses collaborateurs se sont réunis, le 8 avril 2026, à Ouagadougou en session ordinaire du conseil d'administration du secteur ministériel (CASEM). Selon le ministre Poda, cette première session 2026 du CASEM est une instance de redevabilité, une tribune privilégiée pour apprécier de manière participative et inclusive, les changements induits par l'action du ministère sur le terrain en termes de contribution au développement socio-économique du Burkina Faso.

Il a jugé les résultats de l'année 2025 satisfaisants, grâce aux nombreux acquis enregistrés. Une performance en hausse Ce sont, entre autres, la réouverture effective de la Société nouvelle brasserie du Faso (SN-BRAFASO), le renforcement des capacités de la Minoterie du Faso (MINOFA) avec la construction de la boulangerie de Banfora, la nationalisation de la SN-CITEC et de la Société sucrière de la Comoé (SOSUCO), le contrôle d'environ 30 000 acteurs dans le cadre de la lutte contre la fraude et les pratiques restrictives de concurrence. A cela s'ajoute la création de la Société d'approvisionnement et de distribution des produits stratégiques et de grande consommation dénommée « FASO YAAR », l'inauguration du Centre national d'appui à la transformation artisanale du coton (CNATAC), la tenue de la Ve édition du Salon régional de l'artisanat et de la rencontre nationale Gouvernement/Secteur Privé.

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« Ainsi, à la date du 31 décembre 2025, le ministère a enregistré un taux d'exécution global de ses activités de 93,77 % contre 91,96 % en 2024, soit une hausse de 1,81 point de pourcentage et une performance globale de 89,47 % en 2025 contre 74,70 % en 2024, soit une amélioration de 14,77 points de pourcentage », a-t-il confirmé. M. Poda a salué l'ensemble de ses collaborateurs pour leur engagement. Car pour lui, ces performances sont le signe de leur abnégation au travail et leur résilience, à travers la création de 25 269 nouvelles entreprises, entre autres. A cet effet, il a invité les acteurs à demeurer dans la dynamique de la quête permanente de la perfection et du don de soi pour des résultats encore plus tangibles en 2026.

« Nous sommes unanimes que nos domaines d'intervention que sont l'industrie, le commerce, l'artisanat et le secteur privé sont d'une importance avérée pour un développement économique endogène et souverain », a conclu Serge Poda. Pour la directrice générale des études et des statistiques sectorielles du MICA, Rakiata Guigma, la performance de 2025 est due aussi à une intensification de contrôles, en plus des mesures engagées au niveau de la SONABHY pour renforcer la capacité d'approvisionnement du Burkina en hydrocarbures. Toutes ces activités ont été réalisées dans le cadre de la mise en oeuvre du Plan de travail annuel 2025 et du Plan d'action prioritaire (PAP) 2025-2027.