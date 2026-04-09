L'Initiative présidentielle pour la production agricole et l'autosuffisance alimentaire (IP-P3A) a procédé, le jeudi 2 avril 2026, à la 4e récolte de poisson des cages flottantes installées dans les eaux du barrage de Samendéni.

C'est plus d'une tonne de poissons qui a été péchée des cages flottantes ce jour. Pour cette quatrième récolte, la moisson est bonne, selon le coordonnateur national de l'IP-P3A, Dr Abdourasmane Konaté. « C'est une satisfaction parce que la dynamique est continue », souligne Dr Konaté. « Nous avons en charge 120 cages flottantes et nous avons empoissonné 20 cages. A ce stade nous avons pu récolter 7 cages et les autres cages seront récoltées de façon graduelle et nous sommes à notre 4e récolte pour un total de 8 tonnes avec une valeur marchande de plus de 16 millions FCFA », soutient Désiré Sawadogo, le directeur général adjoint de la Nafaso, une structure qui accompagne l'IP-P3A.

Selon le coordonnateur de l'IP-3A, à la faveur de l'Initiative et de l'offensive agropastorale et halieutique, plus de 800 cages flottantes ont été déployées dans les eaux du barrage de Samendéni. « La vision du capitaine Ibrahim Traoré est en train de se mettre en place avec une grande intensité et l'autosuffisance alimentaire sera bientôt une réalité au Burkina Faso », indique le directeur exécutif du Bureau national des grands projets du Burkina, Pr Hamidou Sawadogo. En perspectives, lP-P3A entend intensifier la production piscicole en cages flottantes dans l'optique d'atteindre 100 000 tonnes de production nationale en poisson dans un meilleur délai. Pour ce faire, « nous allons soutenir les acteurs qui nous accompagnent dans le cadre de la pisciculture pour booster le secteur », indique Dr Konaté.