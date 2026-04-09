Burkina Faso: Tenkodogo - Racine FM officiellement sur les ondes

La radio Racine FM a officiellement été mise en onde, le samedi 28 mars 2026, à Tenkodogo, dans la région du Nakambé.

Le paysage médiatique burkinabè s'enrichit à nouveau. La radio Racine FM, émettant sur la 99.8 FM, depuis la ville de Tenkodogo, dans la région du Nakambé, a officiellement lancé ses activités, le samedi 28 mars 2026. Située dans la cité des forces vives, encore appelée cité du 11-Décembre, elle émet sur un rayon d'action de 40 km et emploie 7 personnes, selon son promoteur et directeur, Rasmané Nikiema dit capitaine Raso. « Le choix de Racine FM de s'installer dans la ville de Tenkodogo se justifie par le fait que l'histoire des Mossi a commencé ici avec les Ouédraogo, les Yennenga », a-t-il soutenu.

Racine FM dont le slogan est « la tradition et la culture, notre leitmotiv », se veut un canal pour le retour aux sources, si l'on en croit son directeur. « Si tu ne sais pas d'où tu viens, tu ne sauras pas où tu vas », a-t-il expliqué. Selon celui qui a commencé son parcours par des animations dans les espaces publics en 1991, en passant par la radio Savane FM et bien d'autres, les jeunes, en quête de repères ont besoin que l'on les fasse venir à la raison afin qu'ils comprennent ce que veulent dire la tradition et la culture. M. Nikiema a confié que sa radio entend travailler pour la paix et la cohésion sociale.

Il a indiqué que son média va mettre l'accès sur la culture et la tradition à travers les langues nationales. Le promoteur a précisé que sa radio qui émet de 5h 30 à 24 h va synchroniser, de temps en temps, avec radio Savane FM, pour ce qui est des journaux en Français et en langues nationales. Le représentant du Conseil supérieur de la communication (CSC) dans le Boulgou, Théodore Zoingrana, a félicité le promoteur pour avoir élargi le champ des médias dans la région du Nakambé.

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Pour lui, c'est un espace de liberté et de démocratie qui s'agrandit. Il a invité le promoteur de la radio et les journalistes à garder le curseur sur la responsabilité sociale, à être un média de sensibilisation, de conscientisation et d'éveil et surtout à éviter des messages qui pourraient compromettre la cohésion sociale. Le président de la délégation spéciale de la commune de Tenkodogo, Sami Bérenger Pooda, a abondé dans le même sens. Pour lui, intervenir dans le domaine de la communication nécessite beaucoup de responsabilité.

Pour ce faire, il a invité le personnel de Racine FM à donner des informations justes, constructives qui contribuent à l'édification d'une nation prospère et solide. Il l'a appelée à ne pas propager des messages de désunion et de découragement. Selon M. Pooda, Racine FM, au regard des valeurs qu'elle désire incarner, va, sans nul doute, contribuer à l'effort de développement voulu par les premières autorités du pays.