Sénégal: Juriplume - Un pont entre droit et littérature porté par Coumba Diallo

Coumba Diallo est étudiante en Master 2 professionnel en droit des affaires qui mise sur la puissance des mots pour rendre le droit plus accessible. À travers « Juriplume », un concept qu'elle a fondé, elle vient de lancer un appel à textes intitulé « Jeu d'écriture - juriplume », en partenariat avec le Carré Culturel.

Entre parcours académique et engagement éducatif, la jeune juriste, actuellement en fin de cycle à l'Université Gaston Berger de Saint-Louis, incarne un profil hybride. Titulaire d'une licence en droit public et monitrice diplômée des collectivités éducatives, elle s'investit également dans l'encadrement des jeunes en dehors du cadre scolaire.

Un projet né d'un double engagement

À l'origine, Juriplume était un projet littéraire. Mais très vite, Coumba Diallo décide d'y intégrer le droit, convaincue que ces deux univers peuvent dialoguer. « Beaucoup pensent qu'il faut choisir entre droit et littérature. Juriplume montre qu'il est possible de les concilier », explique-t-elle.

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Son passage à la Maison de Justice de Tivaouane a été un déclic. Elle y constate une méconnaissance des droits chez de nombreux citoyens, renforçant ainsi son ambition de vulgariser les notions juridiques.

Une volonté également soutenue lors du Salon du livre de Dakar où des rencontres déterminantes l'encouragent à concrétiser son initiative.

Aujourd'hui, Juriplume fédère plus de 500 membres à travers ses plateformes, entre Sénégal et international, autour d'activités mêlant lecture, écriture et sensibilisation juridique.

Un appel à textes pour célébrer le pouvoir des mots

Dans cette dynamique, un appel à textes est lancé autour de cinq thématiques : liberté, justice, amour, courage et dignité. Les participants peuvent proposer des nouvelles, poèmes ou chroniques, avec une totale liberté de forme. Ouvert jusqu'au 25 avril, le concours prévoit des récompenses en ouvrages en partenariat avec le Carré Culturel. Les textes seront évalués par un jury composé d'écrivains.

À travers donc cette initiative, Coumba Diallo ambitionne de créer un espace où le droit devient plus humain et accessible, porté par la créativité et la sensibilité de la littérature.