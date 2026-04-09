Sénégal: Kidira - La police stoppe un important trafic de cyanure

Le Commissariat Spécial de Kidira a démantelé un réseau de contrebande de produits chimiques dangereux. Trois individus ont été interpellés et déférés au parquet de Tambacounda.

C'est un coup de filet significatif que vient de réaliser le Commissariat Spécial de Kidira. Dans la nuit du 31 mars 2026, aux premières heures du matin, des agents en patrouille de routine ont intercepté un convoi de contrebande transportant des substances chimiques hautement toxiques, au niveau du point de passage dit « Éléments GMI », dans la localité de Diyabougou.

L'opération, menée par les éléments de l'antenne locale, a permis la saisie de 400 kilogrammes de cyanure et de 250 kilogrammes de zinc -- deux produits massivement utilisés dans le traitement artisanal de l'or -- ainsi que de quatre motos ayant servi au transport frauduleux de la cargaison.

Selon les informations communiquées par la police, ces produits avaient été acquis dans un pays frontalier et devaient alimenter les sites d'exploitation clandestine de Diyabougou et de Soreto, des zones connues pour abriter des activités d'orpaillage illégal.