Sénégal: Touba - Magal Serigne Abdou Lahad Mbacké, les services déconcentrés à pied d'oeuvre

Le préfet de Mbacké, Khadim Hann, et les chefs de services locaux se sont réunis avec le comité d'organisation du magal de Serigne Abdou Lahad Mbacké, le mardi 7 avril 2026, pour une dernière évaluation des préparatifs. Les deux parties ont constaté avec satisfaction que les engagements pris lors des réunions précédentes étaient en bonne voie de réalisation, ce qui a suscité leur satisfaction mutuelle.

Les chefs de services ont présenté tour à tour l'état d'avancement des préparatifs du magal de Serigne Abdou Lahad Mbacké, prévu le 12 avril. Concernant la santé, le préfet a annoncé l'installation de 12 postes médicaux avancés dans la ville pour assurer la couverture sanitaire de l'événement. À ce sujet, le représentant du médecin-chef du district a précisé que les sites d'emplacement des postes médicaux sont déjà identifiés. Cette mesure sera accompagnée d'une dotation en médicaments de ces structures, avec l'intégration de la Croix-Rouge dans le dispositif.

Le service d'hygiène a déjà démarré les opérations de désinfection et de désinsectisation. Selon le préfet Khadim Hann, 269 pièces ont déjà été traitées, notamment au niveau du domicile de Serigne Abdou Lahad et dans les différentes concessions concernées. La sécurité a également été abordée lors de la réunion. La police et la gendarmerie ont donné des garanties au comité d'organisation concernant les opérations de sécurisation avant l'événement. Elles sont mobilisées pour prévenir tout acte qui pourrait perturber le déroulement du Magal.

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Pour un bon approvisionnement des pèlerins en eau, l'Office des forages ruraux (Ofor) s'est engagé à satisfaire la demande du comité d'organisation concernant 12 camions-citernes et des bâches à eau qui sont déjà disponibles au niveau de leur siège à Touba. Ce qui va constituer des réserves d'eau suffisantes afin d'éviter toute pénurie. L'assainissement aussi n'est pas en reste. M. Hann a précisé que les opérations de vidange vont démarrer au plus tard ce mercredi et elles se dérouleront sur 3 jours pour vider toutes les fosses septiques au niveau des domiciles concernés.

La Senelec s'engage pour l'éclairage des lieux

Concernant l'électricité, le représentant de la Senelec a annoncé que l'entretien du réseau est en cours et qu'un groupe électrogène est prévu. Par ailleurs, il a souligné que la zone de la mosquée de Touba sera exemptée de délestage pendant l'événement, avec des branchements provisoires autorisés.

Le chef du service départemental du commerce a souligné que le marché est bien approvisionné en produits et que le contrôle des qualités est bien pris en compte. La lutte contre les abattages clandestins reste aussi une priorité pour le service élevage. Ainsi, des agents seront déployés un peu partout dans la ville. Au terme de la rencontre, le préfet s'est montré satisfait du niveau d'exécution des engagements des différents services et a promis que le suivi sera fait.

Serigne Mahmadane Mbacké, au nom du comité d'organisation, s'est dit rassuré par l'avancement des préparatifs, affirmant que les chefs de service ont respecté leurs engagements. «Toutes nos sollicitations ont été approuvées. Vous avez renforcé toutes les dispositions», a-t-il déclaré, remerciant et priant pour les participants.