Sénégal: JOJ Dakar 2026 - Saint-Louis se prépare au passage de la flamme olympique

Les préparatifs de la tournée de la flamme des Jeux Olympiques de la Jeunesse Dakar 2026 s'accélèrent à Saint-Louis. Autorités administratives et acteurs locaux ont tenu une réunion stratégique pour baliser cette étape prévue les 3 et 4 octobre prochains.

La Gouvernance de Saint-Louis a accueilli ce mercredi, une rencontre de coordination consacrée à l'organisation du passage de la flamme olympique dans la région. L'objectif est d'anticiper tous les aspects logistiques et sécuritaires de cet événement majeur. « Nous avons pris toutes les dispositions nécessaires pour que cette tournée se déroule dans les meilleures conditions », a indiqué Sidy Guisse Diongue, adjoint au gouverneur chargé des affaires administratives.

Les échanges ont porté sur le choix du site du village olympique et les itinéraires de la flamme à travers les départements de Saint-Louis, Dagana et Podor. Les forces de défense et de sécurité ont également été associées à cette phase préparatoire. Au-delà de l'organisation, les autorités misent sur une forte mobilisation populaire.

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« Nous invitons les populations, particulièrement les jeunes, à participer massivement. Des activités sportives et culturelles sont prévues », a ajouté M. Diongue. De son côté, Yacine Fall, responsable de la tournée de la flamme au sein du comité d'organisation, souligne l'importance de cette étape. « Saint-Louis est une ville à forte richesse culturelle. Cette étape permettra de valoriser son patrimoine et ses figures emblématiques », a-t-elle expliqué. La flamme olympique est attendue dans la région les 3 et 4 octobre 2026. D'ici là, les autorités appellent à l'implication de tous les acteurs pour faire de cet événement une réussite.