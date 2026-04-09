Sénégal: Nicole Sarr, l'écho d'une voix mythique de la radio qui traverse les générations

La reconnaissance arrive parfois avec le temps, mais elle n'en est que plus forte. Par décret n°2026-688 signé le 26 mars 2026, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a élevé Nicole Rigonaux Sarr au grade de chevalier de l'Ordre national du Lion. Une distinction qui vient saluer plus d'un demi-siècle d'engagement au service de la culture, des médias et du rayonnement artistique africain.

Ancienne figure emblématique de la Radiodiffusion télévision sénégalaise (Rts), Nicole Rigonaux Sarr, plus connue sous le nom de Nicole Sarr, appartient à cette génération pionnière qui a façonné le paysage audiovisuel sénégalais. Dès 1965, elle devient la première femme animatrice radio au Sénégal, imposant sa voix et son style dans des émissions devenues cultes telles que « Disque des auditeurs » ou « Inter 90 ». Très vite, elle s'impose comme une référence, marquant durablement plusieurs générations d'auditeurs.

Nicole Sarr en compagnie de l'ancien président du Sénégal Abdou DioufFemme de média, consultante en communication, animatrice culturelle et organisatrice de spectacles, Nicole Sarr est aussi le produit d'un métissage riche -- sénégalais, malien, béninois, corse et peulh -- qui a nourri chez elle une vision profondément panafricaine. Toute sa carrière s'inscrit dans une même ligne directrice : rapprocher les peuples par la culture et promouvoir les expressions artistiques du continent.

Son parcours la mène également en France, où elle poursuit son oeuvre sur des antennes de renom comme France Culture, mais aussi Tabala FM et Tropiques FM. Depuis l'Europe, elle devient une véritable ambassadrice des musiques africaines, contribuant à révéler ou accompagner de nombreux artistes majeurs. De Papa Wemba à Youssou Ndour, en passant par Salif Keïta ou encore Koffi Olomidé, elle a contribué à faire émerger et rayonner des figures aujourd'hui incontournables.

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« Maman Nicole », une passeuse de talents

Cette proximité avec les artistes lui vaut un surnom affectueux : « maman Nicole ». Au fil des années, elle a accompagné, conseillé et parfois même révélé de nombreuses figures de la scène africaine, tissant avec elles des liens humains forts. Bien au-delà de la promotion musicale, elle s'est imposée comme une véritable référence, une figure maternelle dans le monde artistique africain.

Nicole Sarr en compagnie de l'ancien président du Sénégal Me Abdoulaye WadePassionnée par le Congo, elle a largement participé à la popularisation de la rumba congolaise en Afrique de l'Ouest, bien avant que ce genre musical ne soit inscrit en 2021 au patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Cette contribution lui a valu d'être distinguée par le président Denis Sassou Nguesso, qui l'a faite chevalier de l'Ordre national de la Paix du Congo.

Son engagement ne s'arrête pas aux médias. Nicole Sarr a joué un rôle clé dans le Festival panafricain de musique (Fespam), dont elle fut représentante en Europe et aux États-Unis pendant plusieurs années. Elle y a contribué à attirer de grandes figures telles que Manu Dibango ou Miriam Makeba, renforçant ainsi la portée internationale de l'événement.

Artiste dans l'âme, elle a également marqué le théâtre en participant au premier Festival mondial des arts nègres 1966, où elle interprétait le rôle de l'Europe dans la pièce « L'Europe inculpée », sous le regard du président-poète Léopold Sédar Senghor.

Une diplomate au service du rayonnement culturel

Diplomate à l'ambassade du Sénégal à Paris, ancienne collaboratrice du ministre Abdoulaye Diack, promotrice des « Lions d'Or Africains », Nicole Sarr a également multiplié les initiatives pour valoriser les talents du continent dans tous les domaines. Son parcours institutionnel témoigne d'un engagement constant pour faire rayonner l'Afrique au-delà de ses frontières. Jusqu'à récemment, elle continuait de transmettre sa passion à travers l'émission « Sarr Show Confidences », diffusée sur Ubiznews.

Décorée aujourd'hui par le plus jeune président de l'histoire du Sénégal, Nicole Rigonaux Sarr voit ainsi son parcours exceptionnel consacré au plus haut niveau. Une reconnaissance nationale pour celle qui, toute sa vie, a fait de la culture un pont entre les peuples et un levier de fierté africaine.