Sénégal: Balinghore mise sur le projet de pôle industriel piloté avec l'APROSI

Balinghore (Bignona) — Le maire de Balinghore (sud), Youssouph Sané, a souligné les opportunités offertes par le projet de pôle industriel porté par sa commune, en partenariat avec l'APROSI, l'Agence d'aménagement et de promotion des sites industriels.

"La grande chance que nous avons avec l'APROSI, c'est la mise en place d'un pôle industriel dans la zone sud, qui va générer beaucoup d'emplois, notamment pour les jeunes", a-t-il indiqué.

L'édile intervenait mercredi en marge de la clôture de la troisième édition du forum économique organisé dans cette commune du département de Bignona, un "grand événement" axé cette année sur le thème de l'économie sociale et solidaire.

Selon Youssouph Sané, la commune de Balinghore s'est positionnée dès le lancement de l'appel à manifestation d'intérêt pour accueillir ce pôle, ce qui fait qu'elle figure désormais parmi les priorités de l'APROSI.

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"Les populations ont compris les enjeux grâce au travail de sensibilisation et ont contribué à la mobilisation du foncier nécessaire" à la mise en oeuvre de ce projet, a-t-il fait savoir.

M. Sané a insisté sur le fait que ce projet repose sur une étude préalable ayant permis d'identifier les potentialités économiques de la zone.

"Balinghore dispose d'un fort potentiel agricole. Nous comptons nous appuyer sur cette richesse, ainsi que sur les ressources forestières", a-t-il déclaré, insistant sur la dimension inclusive du projet.

"Ce pôle n'est pas destiné uniquement à Balinghore, mais à toute la zone, notamment le Blouf, le département et la région de Ziguinchor, où les potentialités sont énormes dans des secteurs comme l'agriculture, l'élevage ou encore la pêche", a-t-il indiqué.

Le maire a par ailleurs souligné l'importance de l'économie sociale et solidaire dans la dynamique de développement territorial, en lien avec ce forum ayant enregistré la participation du ministre des Transports terrestres et aériens, Yankoba Diémé, et de son homologue Déthié Fall (Infrastructures).

Youssouph Sané a rappelé que 2026 a été décrétée "année de l'économie sociale et solidaire" par le président de la République, en cohérence avec la "Vision Sénégal 2050".

Selon lui, cette orientation conforte les choix stratégiques de la commune de Balinghore en matière de développement local.

"Aujourd'hui, cet aspect est de mise. C'est pourquoi nous avons mis l'accent, lors de cette troisième édition, sur [la] thématique" de l'économie sociale et solidaire, a-t-il expliqué.