Tunisie: Transition énergétique - L'agence TAP inaugure sa centrale de production d'électricité à partir du solaire photovoltaïque

Tunis — L'Agence Tunis Afrique Presse (TAP) a franchi une étape historique en annonçant, mercredi, 8 avril 2026, l'entrée en exploitation de sa propre centrale photovoltaïque.

Cette installation permet à l'agence de couvrir désormais environ 70 % de ses besoins en électricité, faisant d'elle le premier établissement médiatique public tunisien à frôler l'autosuffisance énergétique.

Ce projet, qui s'inscrit dans le cadre des ambitions de la stratégie nationale " Tunisie 2035", vise à réduire la dépendance aux énergies conventionnelles et à alléger les charges financières de l'institution.

Il s'agit techniquement, d'une installation de 68 panneaux solaires, d'une capacité totale de 40 kW, déployés sur une surface de 176 mètres carrés.

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Lancé en décembre 2025, le chantier a été finalisé en janvier 2026 avant un raccordement officiel au réseau électrique en mars dernier.

Avec une durée de vie estimée à 20 ans, cette infrastructure devrait réduire la facture d'électricité de l'agence a TAP de 50 % et éviter l'émission de 50 tonnes de CO2 par an, soit une baisse de 45 % de son empreinte carbone.

À l'occasion de l'inauguration, le Président Directeur Général de l'agence, Najeh Missaoui, a déclaré que ce projet traduit une vision stratégique visant à transformer la TAP en un service public éco-responsable.

"L'investissement dans les énergies propres est, aujourd'hui, un pilier fondamental pour garantir la sécurité énergétique de l'entreprise tout en générant des bénéfices économiques et environnementaux concrets", a-t-il encore dit.

De son côté, le responsable du projet de transition énergétique au sein de l'agence, Sofien Khemiri, a précisé que cet effort ne date pas d'hier.

Depuis 2019, l'agence a déjà réussi à diminuer sa consommation d'énergie de 17 % et ses coûts de 30 %.

Selon lui, la nouvelle centrale vient couronner ces efforts, permettant d'atteindre à terme une réduction globale des émissions polluantes de près de 70 %, tout en stabilisant l'approvisionnement énergétique de l'institution face aux fluctuations des prix du marché.