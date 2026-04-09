Sénégal: Transport terrestre - Le chef de l'État appelle à accélérer le renouvellement du parc automobile

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a appelé mercredi le gouvernement à accélérer la mise en oeuvre des programmes de renouvellement du parc de véhicules de transport public, dans le cadre de la modernisation du secteur des transports terrestres.

S'exprimant en Conseil des ministres, le chef de l'État a souligné le caractère urgent de cette mesure, qu'il considère comme un levier essentiel pour améliorer la sécurité routière, la qualité du service et les conditions de mobilité des usagers. Il a insisté, dans ce sens, sur la nécessité d'assurer un contrôle routier plus rigoureux et de veiller au respect strict du Code de la route par l'ensemble des acteurs, dans un contexte marqué par des dysfonctionnements persistants dans le sous-secteur.

Le président de la République a également relevé l'impact négatif des grèves cycliques dans les transports routiers, qui perturbent la circulation des personnes et des biens et pèsent sur les activités économiques. Face à cette situation, il a appelé à un renforcement du dialogue entre l'État et les acteurs du secteur, en vue d'aboutir à un pacte durable garantissant un retour rapide à un fonctionnement normal du transport routier.

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Dans la même dynamique, le chef de l'État a demandé au Premier ministre, Ousmane Sonko, de veiller à l'application effective des recommandations issues des états généraux des transports, en collaboration avec le ministre en charge du secteur. Par ailleurs, il a préconisé une amélioration globale du système de transport collectif, notamment à travers le renforcement des capacités de la société Dakar Dem Dik, du Bus Rapid Transit Dakar, ainsi que des opérateurs privés agréés.