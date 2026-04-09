Ile Maurice: Sécurité routière dans la circonscription n° 11

Depuis 2025, la Traffic Management and Road Safety Unit (TMRSU) a recommandé et met actuellement en œuvre plusieurs mesures de sécurité routière dans la circonscription n° 11 (Vieux-Grand-Port - Rose-Belle).

Ces mesures comprennent notamment :

le marquage de lignes jaunes simples et doubles

l'aménagement de passages piétons

la construction de plateaux surélevés

l'amélioration de la signalisation et du marquage routier

la création de zones de sécurité routière.

Le ministre du Transport, Osman Mahomed, a précisé que la construction des plateaux surélevés sera réalisée dans le cadre de nouveaux contrats-cadres récemment attribués. Il a expliqué que les retards dans la finalisation de l'accord-cadre auprès du Central Procurement Board ont contribué au report de certains projets d'apaisement de la circulation.

Le ministre a toutefois assuré que les mesures en attente, y compris l'installation de plateaux surélevés, seront priorisées et mises en œuvre rapidement à travers le pays, y compris dans la circonscription n° 11.