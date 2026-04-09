Ile Maurice: Le suspect avoue un acte prémédité, l'état de la victime jugé préoccupant

9 Avril 2026
L'Express (Port Louis)
Par Vilorsha Armoogum

Ashwan Lalljee a été traduit devant le tribunal de Moka hier, dans le cadre de l'enquête sur l'agression au sabre survenue la veille sur le parking de Bagatelle. Le suspect a été reconduit en cellule policière jusqu'au 15 avril, le temps pour les enquêteurs de poursuivre leurs investigations.

Lors de son interrogatoire, il est passé aux aveux et a reconnu avoir agressé une femme âgée de 25 ans. Il a également déclaré avoir prémédité son acte, confirmant ainsi les soupçons des enquêteurs sur le caractère planifié de l'attaque. L'agression s'est produite le mardi 7 avril sur l'aire de stationnement, semant la panique parmi les personnes présentes.

La victime, grièvement blessée lors de l'attaque au sabre, a été transportée d'urgence à l'hôpital Victoria où elle est toujours hospitalisée. Selon les informations recueillies, son état de santé est jugé préoccupant par les médecins.

L'enquête policière se poursuit afin d'établir les circonstances exactes de cette agression et de déterminer le mobile. Entre-temps, le suspect reste en détention policière jusqu'à sa prochaine comparution devant la justice.

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