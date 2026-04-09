Ile Maurice: Indemnités des fonctionnaires - Hausse marquée du coût des heures supplémentaires

Le ministre des Collectivités locales, Ranjiv Woochit, a indiqué que le coût des heures supplémentaires dans la fonction publique a considérablement augmenté ces dernières années, malgré l'augmentation des effectifs.

Face à cette situation, le ministère travaille, en collaboration avec les services concernés, à l'élaboration de nouvelles mesures visant à mieux encadrer les heures supplémentaires et les indemnités jugées excessives, afin d'optimiser l'utilisation des ressources publiques.

Par ailleurs, des inquiétudes ont été exprimées concernant les griefs non résolus de fonctionnaires à Rodrigues, certains n'ayant pas perçu les indemnités de leurs heures supplémentaires depuis octobre dernier, ce qui suscite une frustration croissante.