Afrique: Le Malgache Ibrahim Norbert Richard succède à Edgar Razafindravahy

Le fauteuil n'est pas resté vacant longtemps. Alors qu'Edgard Razafindravahy a démissionné la semaine dernière, le diplomate malgache Ibrahim Norbert Richard (photo) a été nommé secrétaire général de la Commission de l'Océan Indien (COI), à l'issue d'une session extraordinaire de son Conseil des ministres. Les États membres ont salué son action en faveur de la coopération régionale, alors que l'institution est appelée à jouer un rôle croissant dans un environnement en mutation rapide.

Car au-delà d'un simple passage de témoin, cette nomination intervient à un moment charnière pour la COI. L'océan Indien s'impose aujourd'hui comme un espace de plus en plus convoité, au croisement des routes maritimes mondiales et des intérêts de puissances régionales et internationales. Sécurité maritime, surveillance des flux, influence diplomatique : les enjeux se multiplient.

Dans ce contexte, le profil d'Ibrahim Norbert Richard apparaît comme un choix stratégique. Diplomate chevronné, docteur en droit, il a évolué au sein de l'Organisation des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP), où il s'est illustré sur les dossiers de coopération multilatérale et de développement -- des compétences clés à l'heure où les équilibres régionaux se redessinent.

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La COI, qui regroupe Maurice, Madagascar, les Comores, les Seychelles et la France (via La Réunion), se retrouve ainsi en première ligne face à des défis complexes : montée des tensions géopolitiques, vulnérabilité accrue face au changement climatique, pressions économiques et sécuritaires. Dans cet espace maritime stratégique, la coordination régionale devient un levier essentiel pour peser face aux grandes puissances.

La nomination du nouveau secrétaire général, effective immédiatement jusqu'en 2028, traduit aussi une volonté de continuité et de consolidation du rôle de l'organisation. Mais les attentes sont élevées : il lui faudra renforcer la cohésion entre États membres tout en affirmant la voix de la région sur la scène internationale.

En attendant son entrée en fonction effective, l'intérim est assuré au siège de la COI, à Ébène par le haut fonctionnaire mauricien Raj Mohabeer. Habitué de l'exercice, il occupe pour la quatrième fois ce poste de transition, dans une période où chaque décision compte.