Ile Maurice: Le bébé Ezekiel hors de danger après son opération cardiaque

L'état de santé du petit Ezekiel Aaron Cleo a connu une évolution très encourageante ces derniers jours en Inde, marquant une étape importante après une période critique en soins intensifs.

Progressivement, son état s'est amélioré. Les médecins ont observé une stabilisation de ses constantes, une meilleure tolérance à l'alimentation, ainsi qu'une évolution positive sur le plan respiratoire. Les drains thoraciques ont été retirés et les examens pulmonaires se sont révélés rassurants.

Aujourd'hui, une étape majeure a été franchie : bébé Ezekiel est désormais hors de la zone critique. Son état est jugé suffisamment stable pour permettre sa sortie de l'hôpital. Il devrait être transféré vers un hôtel avec ses parents, tout en restant sous surveillance médicale rapprochée.

Cette évolution est le résultat d'un combat intense, mais aussi de la prise en charge continue de l'équipe médicale et de l'accompagnement de l'OMCA. La présence constante de ses parents a également été déterminante. Sa maman, en particulier, joue un rôle clé dans la suite de sa prise en charge, notamment en assurant l'alimentation par sonde, désormais bien maîtrisée.

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Même si cette étape marque une avancée importante, la vigilance reste de mise. Un suivi rapproché sera maintenu, avec une proximité avec l'hôpital afin de permettre une prise en charge rapide en cas de besoin.

Pour rappel, le bébé avait subi une intervention chirurgicale cardiaque complexe le 23 mars, d'une durée d'environ sept heures. Les chirurgiens avaient corrigé deux malformations cardiaques en fermant les trous au niveau du coeur et effectué des réparations importantes sur une valve défectueuse. L'opération avait été jugée satisfaisante par l'équipe médicale.

Cependant, les jours suivant l'intervention avaient été particulièrement délicats. Ezekiel avait été admis en soins intensifs dans un état «critique mais stable», notamment en raison d'une infection (sepsis). Il nécessitait alors une surveillance constante, un support respiratoire, ainsi qu'un traitement intensif d'antibiotiques et un suivi étroit de ses paramètres vitaux.

Pour rappel également, bébé Ezekiel avait été au cœur d'une importante mobilisation à Maurice, permettant de financer son déplacement vers l'Inde pour recevoir un traitement spécialisé. Né avec des complications cardiaques et atteint de trisomie 21, il nécessitait une intervention urgente. Grâce au soutien du public et à l'accompagnement de l'OMCA, il avait pu se rendre en Inde avec sa mère le 12 mars et être admis à l'hôpital Max à Saket, à New Delhi.

Un appel est lancé au public pour continuer à soutenir Ezekiel à travers des prières et des pensées positives.