Ile Maurice: Iréva Villas - 11 victimes et des pertes dépassant Rs 50 millions

Interpellé par le député indépendant Franco Quirin sur les enquêtes liées au projet Iréva Villas et aux activités de Venezis Property, Navin Ramgoolam a d'abord rappelé un premier cas remontant à mars 2023. Un acheteur, identifié comme B.R., avait conclu un contrat avec Areva Immobilier Ltd pour l'acquisition d'une villa au prix de Rs 8,2 millions, dont Rs 5 millions avaient déjà été versées. Une demande additionnelle de Rs 2,2 millions lui aurait ensuite été faite par le promoteur, ce qu'il a refusé, abandonnant finalement le projet.

Une enquête policière a été initiée, avec des dépositions recueillies auprès de six personnes. Le dossier a été transmis en mai 2025 au bureau du Directeur des poursuites publiques pour avis. Après plusieurs demandes de précisions, l'affaire a pris une tournure civile lorsque les parties ont saisi la Cour suprême. Le 10 mars 2026, un accord a été trouvé : Areva Immobilier Ltd s'est engagée à verser Rs 5,7 millions à B. R. en règlement final, avant le 30 juin, accord entériné par la Cour suprême.

Dans la foulée, la police doit désormais soumettre à nouveau le dossier au Directeur des poursuites publiques, tenant compte de ce développement judiciaire. Par ailleurs, une seconde plainte a été enregistrée en février 2025 par un autre acquéreur, V. P., qui affirme avoir payé la totalité d'une villa qui ne lui a jamais été livrée. Là encore, une enquête est en cours, avec plusieurs auditions déjà effectuées.

L'affaire dépasse toutefois le seul cadre civil. La Financial Crimes Commission (FCC) a ouvert deux enquêtes pour blanchiment d'argent en mars et juillet 2025, visant les sociétés Venezis Property et Areva Immobilier Ltd, toutes deux liées à des promoteurs portant les initiales A.C.P.

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Selon les informations communiquées, au moins 11 victimes ont été entendues et 21 dépositions enregistrées. Le montant total présumé des sommes détournées dépasserait les Rs 50 millions. Une arrestation a déjà eu lieu. Les investigations ont également conduit à l'audition de deux notaires, dont les sceaux apparaissent sur les actes de vente. La FCC attend désormais des informations complémentaires de la part d'institutions financières afin de faire progresser l'enquête.