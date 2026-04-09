Madagascar: Basketball - N1A , L'ASCUT, la GNBC et le COSPN règnent en maître

Depuis 2007, la N1A hommes est marquée par des cycles de domination successifs. L'ASCUT, la GNBC et le COSPN occupent une place centrale dans l'histoire récente du basketball malgache.

Le championnat de Madagascar de N1A hommes, vitrine du basketball national, illustre cette succession de cycles. Depuis 2007, plusieurs clubs se sont relayés au sommet, mais trois formations se détachent nettement par leur régularité et leur influence : l'ASCUT Atsinanana, la GNBC et le COSPN, ces deux derniers étant issus d'Analamanga.

Avec six titres remportés entre 2008 et 2020, l'ASCUT s'impose comme la référence historique du basketball malgache. Le club de l'Est a notamment marqué la compétition par une domination sans partage entre 2011 et 2014, avec quatre sacres consécutifs. Cette période faste s'est appuyée sur une organisation solide, une discipline tactique rigoureuse et une capacité à former puis à conserver ses talents. Aujourd'hui encore, l'ASCUT demeure un modèle pour de nombreuses équipes.

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Mais la hiérarchie a évolué. La GNBC s'est progressivement imposée comme la nouvelle force dominante. Sacrée à quatre reprises, dont en 2023 et 2024, la formation de la Gendarmerie nationale se distingue par la densité de son effectif et son expérience. Elle incarne désormais la stabilité et l'ambition d'un club tourné vers la performance durable.

Le COSPN complète ce trio de tête. Avec quatre titres (2018, 2021, 2022, 2025), le club de la Police nationale confirme la solidité de sa structuration. Sa capacité à intégrer des profils issus du basketball moderne, notamment du 3x3, renforce sa compétitivité. Sa régularité en fait un rival majeur dans la conquête du titre.

Une ouverture progressive

Derrière ces trois locomotives, d'autres clubs ont également laissé leur empreinte. Le SEBAM Boeny, aujourd'hui disparu, a marqué le début de cette période avec trois titres. Le COSFA Analamanga et l'ASCB Boeny ont aussi su tirer leur épingle du jeu à des moments clés, signe d'un championnat resté ouvert.

Parallèlement, une nouvelle génération de clubs émerge. Le SBV Vakinankaratra, le MBC Atsinanana, Fandrasa Haute Matsiatra, mais aussi le RBC, le BCB et l'ASCUM affichent des ambitions croissantes. Portées par de jeunes joueurs talentueux, ces équipes contribuent à élever le niveau général et à entretenir une concurrence plus dense.

Sur l'évolution du niveau des clubs, Angelot Razafiarivony, directeur technique national de la FMBB, livre son analyse : « L'ASCUT est le seul club qui totalise six titres nationaux. Mais depuis, la GNBC et le COSPN sont devenus des adversaires coriaces. Pour le cas de l'ASCUT, ce n'est que mon avis, mais le changement fréquent d'entraîneurs entraîne de l'instabilité dans les résultats. Pour les autres clubs, j'ose dire que le basketball malgache a bien évolué malgré le manque de moyens financiers. »

Au-delà du cadre national, les clubs malgaches s'ouvrent progressivement à l'international. La participation du COSPN et de la GNBC à la Basketball Africa League (BAL) constitue une étape importante dans le rayonnement du basketball malgache.

Palmarès (2007-2025)

ASCUT : 2008, 2011, 2012, 2013, 2014, 2020GNBC : 2016, 2019, 2023, 2024COSPN : 2018, 2021, 2022, 2025SEBAM : 2007, 2010, 2015COSFA : 2009ASCB : 2017Donné Raherinjatovo