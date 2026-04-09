Madagascar: Concert - Erick Manana vient à la rescousse de Honorat

Un concert solidaire réunira artistes et public afin de soutenir Honorat, actuellement en situation d'urgence médicale.

Face à l'urgence, la musique devient un élan de solidarité. Le concert d'Érick Manana, prévu ce dimanche au CCI Ivato, s'inscrit dans une démarche profondément humaine : venir en aide à Honorat, dont l'état de santé nécessite un transfert rapide en Inde pour une opération du cœur. À travers cette initiative portée par Louvto Company, en collaboration avec d'autres artistes et la famille du concerné, c'est toute une communauté qui se mobilise pour soutenir cette cause.

L'objectif est clair : récolter des fonds afin de permettre à Honorat d'accéder à un traitement adapté dans les plus brefs délais. Pour cela, une caisse de solidarité sera mise en place sur le lieu du concert. Toutefois, les organisateurs insistent sur un point essentiel : il n'est pas nécessaire d'attendre cet événement pour contribuer. Un numéro dédié a été mis à disposition pour recevoir les aides en toute sécurité et éviter toute tentative d'escroquerie.

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Cet élan de générosité bénéficie également du soutien du ministère de la Communication et de la Culture, qui a contribué à faciliter les démarches liées au départ du patient pour ses soins. Une implication institutionnelle qui vient renforcer la portée de cette action collective.

Interaction sincère

Sur scène, Érick Manana offrira un concert de trois heures, puisant dans un répertoire composé de ses titres les plus appréciés du public, ceux qui ont façonné son parcours et sa notoriété. Fidèle à son approche artistique, l'artiste adaptera son programme en fonction de l'ambiance de la salle, privilégiant une interaction sincère avec son public.

Il sera accompagné de sa femme Jenny, qui enrichira la performance par la diversité de ses instruments, passant du violon à la flûte, sans oublier la valiha. Ensemble, ils alterneront moments en duo et prestations en solo, offrant une expérience musicale riche et authentique. Le groupe Feo Gasy sera également présent pour partager la scène lors de ce rendez-vous.

Au-delà de la performance artistique, ce concert se veut avant tout un moment de partage et de solidarité, où chaque geste compte. Il rappelle que la musique peut être bien plus qu'un divertissement : un véritable vecteur d'espoir et d'entraide.