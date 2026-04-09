Madagascar: Observatoire - Les laboratoires de l'Ioga tombent dans la vétusté

9 Avril 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Miangaly Ralitera

La rénovation des laboratoires de l'Institut et observatoire géophysique d'Antananarivo (Ioga) est évoquée. Les équipements de ses laboratoires sont jugés obsolètes.

Cette vétusté impacterait directement les activités de recherche. « Cette situation réduit nos capacités de travail. Les équipements sont peu sensibles, les mesures manquent de précision, et l'obtention des données prend du temps », lance un technicien de l'Ioga mardi, dans le cadre de la visite officielle du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, le professeur Manda-Vy Ravonimantsoa.

À cette occasion, l'importance de renforcer les infrastructures scientifiques a été réaffirmée. Celles-ci sont considérées comme essentielles pour le développement durable, la prévention des risques naturels et le rayonnement académique de Madagascar.

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Fondé en novembre 1889 sur la colline d'Ambohidempona, l'Ioga dispose de cinq laboratoires spécialisés : le laboratoire de géomagnétisme et d'électromagnétisme, celui de géophysique appliquée, de géophysique de l'environnement et de télédétection, d'instrumentation géophysique et de maintenance, ainsi que celui de sismologie et d'infrasons. Ces structures jouent un rôle clé dans l'observation scientifique, notamment pour la mesure de l'intensité des séismes et l'étude de la résistivité du sol.

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