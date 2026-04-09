Madagascar: African Music Icons 2026 - Madagascar lance le tremplin des talents

L'AMI, ou African Music Icons 2026 Madagascar, se lance officiellement en tant que plateforme ambitieuse destinée à faire rayonner les artistes malgaches sur les scènes africaine et internationale.

Dans un contexte où les talents malgaches ne cessent de se multiplier, l'AMI 2026 Madagascar se positionne comme un tremplin inédit pour les artistes locaux. Porté par Lamako Event, cet événement panafricain, lancé hier, entend offrir une visibilité élargie à la richesse culturelle de Madagascar, tout en favorisant son rayonnement au-delà des frontières. L'objectif est clair : créer un espace d'expression capable de connecter les artistes malgaches à une scène internationale en pleine expansion.

Cette initiative repose sur une conviction forte : la Grande Île regorge de créateurs dans divers domaines artistiques, mais ces talents manquent souvent d'opportunités pour s'exporter. À travers l'AMI 2026, les organisateurs entendent valoriser les productions locales, les confronter aux standards africains et encourager la nouvelle génération à s'investir davantage dans la création artistique, en mettant en avant passion et innovation.

Sélection rigoureuse

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Le concours, officiellement ouvert hier et se poursuivant jusqu'au 30 avril à minuit, s'annonce d'envergure, avec la participation de cinquante-quatre pays africains. Il se déroulera en plusieurs étapes, débutant par une phase nationale, suivie de phases régionales, avant d'aboutir à la grande phase continentale. À chaque niveau, les artistes seront soumis à une sélection rigoureuse, mêlant évaluation professionnelle et vote du public. Ce dernier joue d'ailleurs un rôle déterminant, représentant 70 % des résultats à toutes les étapes de la compétition.

Au total, dix-neuf catégories sont ouvertes, reflétant la diversité musicale et culturelle du pays. Des genres traditionnels aux musiques urbaines, en passant par le gospel, le choral ou encore les performances de DJ, tous les styles trouvent leur place dans cette compétition inclusive. Des distinctions spécifiques, telles que le meilleur clip ou le meilleur réalisateur, viennent également valoriser les métiers de l'ombre qui participent à la qualité des productions artistiques.

Pour participer, les artistes doivent répondre à des critères précis, notamment la soumission d'une biographie professionnelle et artistique, ainsi que des supports visuels de qualité, incluant clips et photos professionnels.