Madagascar: Carburant - Les usagers font le plein

Vers la fin de la matinée d'hier, une station-service située au bord du By-Pass était sur le point d'épuiser son stock d'essence, livré la veille. « Nous avons reçu 10 000 litres d'essence hier. À cette heure, il ne nous reste qu'environ 1 000 litres », confiait un pompiste de ce point de distribution de carburant, tout en faisant le plein d'un véhicule tout-terrain. Dans une autre station, les pompistes indiquaient qu'en l'absence de livraison prévue pour ce jour, leur carburant pourrait venir à manquer.

Une flambée inhabituelle de la consommation de carburant a été observée dans plusieurs stations-service à Antananarivo, hier. De longues files d'attente ont été observées dans des stations-service. La plupart des automobilistes ont fait le plein de leur réservoir. « Nous n'avons pas prévu de voyager, mais il s'agit d'une démarche anticipative. Nous avons entendu qu'une crise de carburant pourrait survenir dans les 15 prochains jours, alors nous préférons prendre nos précautions », témoigne un conducteur. Certains usagers ne se sont pas contentés de faire le plein de leur véhicule. Ils ont aussi rempli des contenants mobiles. « Nous avons acheté dans ces bidons la quantité de carburant dont nous aurons besoin pour deux semaines », confie le chauffeur d'une société à Ampasampito. D'autres ont rempli une dizaine de bidons de 20 litres, de 40 litres, de grands tonneaux de 200 litres.

« Les bidons remplis servent essentiellement à l'approvisionnement en gasoil. La vente de ce carburant en bidon est autorisée car le stock est jugé largement suffisant. Pour l'essence, la distribution est limitée à 10 litres par bidon selon les consignes de notre gérante, mais aucune restriction n'est appliquée pour le remplissage des réservoirs des véhicules », soulignait un pompiste.

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Cette surconsommation a rapidement conduit à la rupture de stock dans plusieurs stations-service, comme l'ont indiqué les pompistes interrogés. L'Office malgache des hydrocarbures (OMH) a indiqué que des mesures ont déjà été prises avec les distributeurs et les acteurs de la logistique et qu'il assure un suivi de la situation. Parmi les mesures annoncées pour gérer les stocks figure la limitation à 15 litres par contenant mobile. « Le gasoil reste pour l'instant largement suffisant, mais une meilleure organisation entre les distributeurs et la logistique est nécessaire », indique le directeur général de l'OMH, Cydolain Raveloson.

Interrogé sur le risque d'une insuffisance du stock d'essence avant l'arrivée de la prochaine cargaison prévue le 13 avril, il a indiqué que le stock devrait tenir jusque-là.

Le ministre de l'Énergie et des Hydrocarbures, Radonirina Lucas Rabearimanga, a également rassuré qu'il ne devrait pas y avoir d'inquiétude concernant l'approvisionnement en carburant.