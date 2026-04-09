Madagascar: Circulation - La route Tsarasaotra-Ivato se trouve sous pression

La route Tsarasaotra-Ivato subit de fortes pressions. Les zones situées à proximité des grands axes attirent de plus en plus de populations souhaitant y développer des projets de construction. Cette route constitue une ouverture internationale pour la ville d'Antananarivo, puisqu'elle mène à la porte d'entrée du pays, notamment l'aéroport international d'Ivato.

« Il est essentiel d'identifier les propriétaires des terrains avant de lancer le projet d'aménagement, afin d'éviter tout litige foncier par la suite », a déclaré la cheffe de Région Analamanga par intérim, Clémence Raharinirina, lors d'un atelier de lancement de l'étude en vue de l'élaboration du Plan d'urbanisme de détail (PUDé) de la plaine autour de la nouvelle route Tsarasaotra-Ivato, réalisé avant-hier.

« Cette route relie l'ancien centre-ville (Anosy, Analakely, Antaninarenina) au nouveau centre urbain (Ankorondrano et Ivato) », indique un communiqué du ministère de l'Aménagement du territoire et des services fonciers, publié avant-hier.

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Des études de faisabilité sont actuellement en cours concernant la route Tsarasaotra-Ivato et ses environs, longs de 11 km. Une loi est également en préparation afin de mieux encadrer l'urbanisation, faciliter la planification foncière et renforcer la gestion des réseaux d'assainissement et d'eau, en particulier dans la plaine de Laniera, qui s'étend sur 6 480 hectares.

Le processus de validation passera par les niveaux communal et régional, via le Comité régional de l'aménagement du territoire (CRAT), puis par le niveau national à travers le Comité national de l'urbanisme et de l'habitat (CNUH), avant une adoption en Conseil des ministres.

Le directeur général de l'aménagement du territoire a, de son côté, appelé les responsables des collectivités territoriales décentralisées à suivre attentivement l'élaboration du PUDé, ainsi que les règles encadrant l'occupation des sols, les constructions, les remblais et les différents types d'aménagement, notamment dans les zones de plaine concernées.

Ces échanges ont réuni le ministère de l'Aménagement du territoire, la Région Analamanga ainsi que les représentants des sept communes et des fokontany concernés par le projet.

L'élaboration de ce PUD s'inscrit dans le cadre du projet de renforcement de la résilience urbaine face au changement climatique (projet CAT DDO), financé par l'Agence française de développement (AFD).