Madagascar: Toamasina - La centrale Enelec vise une capacité de 25 MW

La mobilisation s'intensifie à Toamasina pour permettre un retour progressif de l'électricité, dans un contexte de forte tension sur l'approvisionnement énergétique. La ville, fortement touchée par le passage du cyclone Gezani, subit encore des perturbations de son réseau électrique. La situation serait encore plus compliquée avec la déclaration de l'état d'urgence énergétique. Devant ce contexte, les efforts se poursuivent, en coordination avec les différents acteurs du secteur.

Les actions menées par Enelec contribuent progressivement au renforcement de la capacité de production. La centrale d'Enelec à Toamasina devrait atteindre une puissance de 25 MW dans les prochains jours, en réponse aux besoins exprimés par la Jirama. Une coordination étroite est également engagée entre la Jirama et ses partenaires afin d'accélérer le rétablissement de la situation, conditionné toutefois par la réhabilitation du réseau de distribution.

Dans ce contexte, Filatex Energy, à travers Enelec, assure l'essentiel de la production électrique à Toamasina et poursuit ses efforts pour renforcer durablement les capacités de production, afin de répondre aux besoins de la région.