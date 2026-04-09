Madagascar: Moto On Road - Saison 2026, cinq manches marquent la reprise du championnat

Les pilotes de moto de grosse cylindrée vont pouvoir disputer à nouveau des manches du championnat de Madagascar cette saison 2026 après trois années sans course officielle.

Come-back du championnat national. Cette saison 2026 sera marquée par la redynamisation des courses de motos de grosse cylindrée. Les passionnés des deux-roues et de la vitesse seront gâtés. La fédération malgache de motocyclisme (FMaM) restaure à partir de cette saison 2026 le championnat de Madagascar de motos sur route ou « On Road ». Les pilotes s'étaient contentés des courses privées durant environ trois ans sans manches officielles. Le dernier championnat date de 2022. Entre-temps, l'organisation avait été assurée par une équipe collégiale de privés passionnés. Cinq manches nationales figurent au calendrier cette saison, dont trois se tiendront dans la capitale et deux autres en région. La saison s'étalera de mai à octobre.

Hors de la capitale

Les deux premières manches se disputeront à Antananarivo. Les sites de compétition ne sont pas encore fixés, mais les courses devraient normalement se dérouler à Imerinkasinina.

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La course inaugurale baptisée « Drag Racing », organisée par Maxiscoot 261, est programmée le 31 mai. La deuxième est prévue un mois plus tard, le 5 juillet, et sera concoctée par le club « Petit à Petit». La troisième manche organisée par Bira Moto Club (BMC), sous l'appellation « Ultimate Road Race », aura lieu à Ambohibary Sambaina sur la route nationale 7 vers Antsirabe les 29 et 30 août.

Le club Maxiscoot reprendra l'organisation de la quatrième et avant-dernière manche, sa deuxième de la saison. Cette manche intitulée « Imerinkasinina Race Cup » se tiendra, comme son nom l'indique, à Imerinkasinina le 26 septembre. La saison sera bouclée en beauté dans la région du Vakinankaratra. La ville d'Eaux abritera le troisième « Drag Racing » concocté cette fois par le club BMC le 25 octobre à Antsirabe. Le dernier championnat officiel a eu lieu il y a quatre ans. Des organisations privées de quelques courses avaient pourtant marqué entre-temps les saisons de 2023 à 2025. Les férus des grosses cylindrées et des sensations fortes ont hâte d'assister au spectacle des deux-roues vers la fin mai.