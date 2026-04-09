Madagascar: Musique - Joro Rakotozafiarison sort son premier album « Nuit Blanche »

Joro Rakotozafiarison signe « Nuit Blanche », son premier album de jazz instrumental, disponible depuis le 29 mars. Sept titres et 22 musiciens pour un opus qui s'ouvre sur la scène internationale.

Disponible depuis le 29 mars, « Nuit Blanche » marque l'affirmation de Joro Rakotozafiarison comme compositeur de jazz moderne et confirme sa place sur la scène musicale nationale et internationale. Après plus de 13 ans de carrière, l'artiste franchit une étape décisive avec ce premier opus, proposé sous le nom de projet Joro J Project et disponible sur toutes les plateformes de streaming.

Entièrement instrumental, l'album se compose de sept titres -- Tarmac, Mars Landing, Nuit Blanche, Double J, Plastoc City, Tsongo & Tsipindy et Fatutus -- qui révèlent une écriture maîtrisée et une identité musicale affirmée. Joro y privilégie la force des compositions et l'expressivité des instruments, créant un univers cohérent et immersif.

Le projet réunit 22 musiciens, dont 21 des meilleurs jazzmen du moment, ainsi que le saxophoniste polonais Tytus Lajdecki, rencontré lors de tournées internationales. Cette collaboration illustre l'ouverture artistique du musicien et son ancrage dans une dynamique internationale.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Autodidacte

Né le 11 février 1992 à Ambatolampy, Joro Rakotozafiarison grandit dans un environnement musical fortement influencé par l'église, sous l'impulsion de son père, chef de chœur et organiste. Autodidacte à ses débuts, il explore d'abord les artistes locaux avant de s'ouvrir au rock et au blues. En 2012, son intégration au Tremplin Madajazzcar constitue un tournant : il découvre le jazz et remporte, en 2013, le concours avec son groupe Jazz Quart.

Formé également en musique assistée par ordinateur, Joro développe ses compétences en production et en composition, tout en transmettant son savoir comme formateur au sein du programme Madajazzcar. Parallèlement, il collabore avec de nombreux artistes locaux -- Niu Raza, Quatuor Squad, Lalatiana, Rija Ramanantoanina, Monika Njava -- ainsi qu'internationaux, tels que Dominique Di Piazza (France), Albert Marques (Espagne) et Christoph Heigi (Suisse), et se produit sur de nombreuses scènes à Madagascar et à l'étranger.

Reconnu pour son jeu précis et soigné, souvent qualifié de « geek de la musique », Joro Rakotozafiarison affirme avec « Nuit Blanche » son identité artistique et sa place dans le jazz contemporain.