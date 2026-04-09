Madagascar: Football - YAS Coupe de Madagascar, cinquante-six clubs en lice au tour préliminaire

Nombre record d'engagés. Soixante-dix-huit équipes sont inscrites pour participer à la Yas Coupe de Madagascar, édition 2026. Compte tenu de cet engouement sans précédent, cinquante-six d'entre elles devront passer par le premier tour préliminaire, tandis que les huit autres en sont exemptées et accèdent directement au deuxième tour. Ces huit clubs bénéficient de cette exemption grâce à leurs performances respectives, après avoir atteint les huitièmes de finale lors de la précédente édition de la coupe nationale.

Le premier tour aura lieu les 18 et 19 avril selon le découpage géographique pour réduire les déplacements trop coûteux pour les clubs. Les vingt-huit qualifiés rejoindront les huit exemptés pour jouer le deuxième tour. Les dix-huit chanceux à cette étape rejoindront les quatorze clubs de la Pure Play Football League pour disputer les seizièmes de finale.

Tsaramandroso FFC Boeny ne figure pas dans la liste des clubs élites engagés. «Ce club a décidé de ne pas participer. Ses dirigeants ont envoyé une lettre relative à son désengagement car le club veut se concentrer sur le championnat», explique Helly Zafimanga, directeur de compétition au sein de la fédération.

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La compétition devrait s'achever avant la fin du mois de juillet. L'heureux club vainqueur représentera le pays à la Coupe de la Conférence 2026. Outre les primes destinées au meilleur joueur, au meilleur buteur, au meilleur gardien, au meilleur entraîneur, à l'équipe championne et à l'équipe fair-play, Yas Madagascar promet de poursuivre les subventions en faveur des équipes en lice et d'organiser des événements sportifs et culturels afin de raviver l'engouement du public pour le football malgache dans chaque ville appelée à accueillir les matchs, à travers les régions.