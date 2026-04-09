Madagascar: Evènementiel - Chaque organisateur a sa méthode

Chaque organisateur a sa méthode, mais qu'il s'agisse d'Okalou ou de Sono sur Doka, la réussite d'un événement repose sur la planification, la sécurité et l'émotion suscitée auprès du public.

Dans le monde exigeant de l'événementiel, chaque organisation développe sa propre approche pour garantir le succès des événements. Chez Okalou, Andy Rasoanarivo, directeur général de l'entreprise, insiste sur la préparation et le suivi rigoureux. « Pour la sonorisation, nous choisissons rigoureusement nos prestataires. Pour les artistes, nous lançons un casting sur les réseaux sociaux, sélectionnons les candidats et signons un contrat. Chaque prestation est ensuite planifiée avec dates, heures et répétitions obligatoires », explique-t-il.

La sécurité constitue un autre pilier essentiel. Suite à un incident récent à Ambatomanga, Okalou projette de renforcer ses dispositifs, assurant quant à eux la sûreté événementielle, la sécurité civile et la coordination avec la police. « Cela permet d'assurer la tranquillité du public et la bonne tenue de l'événement », précise Andy Rasoanarivo.

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Du côté de Sono sur Doka, spécialiste notamment des mariages et autres cérémonies, la priorité est également donnée à la qualité technique et à la responsabilité. « Nous assurons toute la sonorisation et prenons en charge les dommages éventuels liés à notre prestation. L'incident d'Ambatomanga nous a poussés à anticiper toutes les situations pour garantir un service sans faille », indique un représentant de l'équipe.

Si les méthodes diffèrent, un point commun unit ces acteurs : la créativité. Okalou mise sur l'harmonie entre artistes confirmés et talents émergents, le contenu artistique et les éléments visuels pour provoquer une émotion authentique chez le public. Sono sur Doka privilégie quant à lui, un service technique irréprochable, garantissant que la magie de l'événement ne soit jamais interrompue par des imprévus.