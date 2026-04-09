Madagascar: Handball - Championnat des jeunes, HBC d'Ihorombe vise la finale chez les cadettes

Après des phases éliminatoires rythmées et intenses, le championnat de Madagascar de handball pour les catégories jeunes (cadettes et juniors) entre dès aujourd'hui dans sa dernière ligne droite. Les demi-finales débuteront à 9 heures au Palais des sports Mahamasina. Pour les clubs qualifiés après les phases de poules, l'objectif est clair : décrocher une place en finale et viser le titre national.

Parmi les formations en vue, celles de la ligue d'Ihorombe se distinguent particulièrement avec une forte représentation, dont deux équipes qualifiées en cadettes et une chez les juniors garçons. Le coup d'envoi sera donné dès 9 heures avec l'affiche des cadettes opposant HBCI à HTHB Atsinanana, suivi du match entre ASE d'Atsimo Andrefana et VASIA d'Ihorombe.

L'après-midi sera consacrée aux juniors garçons. La confrontation entre HC Est d'Atsimo Andrefana et VASIA d'Ihorombe promet de l'étincelle sur le côté physique. Le choc entre HTHB Atsinanana et Solidaire de Boeny pour une place en finale promet également un affrontement intense.

Côté règlement, les cadets et cadettes évolueront sur des matchs en deux périodes de 25 minutes, tandis que les juniors joueront en 2 x 30 minutes. En cas d'égalité, une prolongation sera prévue pour départager les équipes.

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Malgré l'absence du grand public, la nouvelle équipe dirigeante de la Fédération malagasy de handball, nouvellement élue, a montré une belle organisation du championnat de Madagascar.

Calendrier des demi-finales

09h 00 Cadettes : HBCI vs HTHB10h 30 Cadets : 1er vs 4ème12h 00 Cadettes : ASE vs VASIA13h 30 Cadets : 2ème vs 3ème15h 00 Juniors Garçons : HC Est vs VASIA16h 30 Juniors Garçons : HTHB vs SolidaireDonné Raherinjatovo